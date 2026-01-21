'पंचायत 5' की रिलीज का हुआ खुलासा, इस दिन पता चलेगा सचिव जी फुलेरा में रहेंगे या नहीं

OTT प्लेफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'पंचायत' का चौथा सीजन 2025 में आया था. इस सीजन को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. अब इस सीरीज के नए सीजन का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. अब ये इंतजार भी बड़ी ही जल्दी खत्म होने वाला है. क्योंकि सीरीज को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ गया है.

कब आएगा पंचायत का पांचवां सीजन?

प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक 'पंचायत' के हर सीजन को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है. अब सीरीज के पांचवें सीजन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब नई अपडेट है कि इस सीरीज का नया सीजन मई या जून 2026 में रिलीज हो सकता है. हालांकि, इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. Zoom की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजन 'पंचायत 5' की राइटिंग पर काम चल रहा है और ये मिड 2026 में रिलीज हो सकती है.

क्या है कहानी?

इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं. सीरीज की कहानी फुलेरा ग्राम पंचायत के बारे में है. जहां एक छोटे से गांव में शहर का लड़का सचिव बनकर आता है और गांव के माहौल में ढलने की कोशिश करता है. सीजन 4 तक आते- आते सचिव अभिषेक को गांव वालों ने अपना लिया है. तो वहीं सचिव जी अब गांव के माहौल में ढल गए हैं. सीजन 5 में देखना होगा कि सचिव जी का ट्रांसफर होता है या नहीं ऐर रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी कितना आगे बढ़ती है.

'पंचायत' की स्टारकास्ट

इस सीरीज में नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, सानविका, पंकज झा, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सुनीता राजवर, दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. सीरीज की कहानी के साथ ही इसकी स्टारकास्ट को भी बहुत पसंद किया जाता है. अब देखना होगा कि आने वाला सीजन दर्शकों को कितना बांधकर रख पाता है.