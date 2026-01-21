हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'पंचायत 5' की रिलीज का हुआ खुलासा, इस दिन पता चलेगा सचिव जी फुलेरा में रहेंगे या नहीं

'पंचायत 5' की रिलीज का हुआ खुलासा, इस दिन पता चलेगा सचिव जी फुलेरा में रहेंगे या नहीं

Panchayat 5 Release: ओटीटी की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज 'पंचायत' का पांचवां सीजन भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Jan 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

OTT प्लेफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'पंचायत' का चौथा सीजन 2025 में आया था. इस सीजन को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. अब इस सीरीज के नए सीजन का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. अब ये इंतजार भी बड़ी ही जल्दी खत्म होने वाला है. क्योंकि सीरीज को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ गया है.

कब आएगा पंचायत का पांचवां सीजन?

प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक 'पंचायत' के हर सीजन को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है. अब सीरीज के पांचवें सीजन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब नई अपडेट है कि इस सीरीज का नया सीजन मई या जून 2026 में रिलीज हो सकता है. हालांकि, इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. Zoom की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजन 'पंचायत 5' की राइटिंग पर काम चल रहा है और ये मिड 2026 में रिलीज हो सकती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

क्या है कहानी?

इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं. सीरीज की कहानी फुलेरा ग्राम पंचायत के बारे में है. जहां एक छोटे से गांव में शहर का लड़का सचिव बनकर आता है और गांव के माहौल में ढलने की कोशिश करता है. सीजन 4 तक आते- आते सचिव अभिषेक को गांव वालों ने अपना लिया है. तो वहीं सचिव जी अब गांव के माहौल में ढल गए हैं. सीजन 5 में देखना होगा कि सचिव जी का ट्रांसफर होता है या नहीं ऐर रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी कितना आगे बढ़ती है.

'पंचायत' की स्टारकास्ट

इस सीरीज में नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, सानविका, पंकज झा, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सुनीता राजवर, दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. सीरीज की कहानी के साथ ही इसकी स्टारकास्ट को भी बहुत पसंद किया जाता है. अब देखना होगा कि आने वाला सीजन दर्शकों को कितना बांधकर रख पाता है.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Amazon Prime Panchayat 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर, आदेश जारी
स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर, आदेश जारी
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
क्रिकेट
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
Advertisement

वीडियोज

Sushant Singh Rajput की वो बातें जिनसे आज भी हैं आप अनजान !
अरावली विवाद को लेकर Supreme Court ने दिए अवैध खनन रोकने के निर्देश | Court Order | abp News
Engineer Death Case: जहां हुई थी Yuvraj की मौत वहां बाल-बाल बचा था ये ट्रक ड्राइवर । Exclusive
Prayagraj Aircraft Crash: विमान तालाब में गिरा--रेस्क्यू ऑपरेशन जारी । UP News । Breaking News
Budget 2026 बड़ा झटका? Old Tax Regime होगा खत्म | New Tax Regime बनेगा Default | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर, आदेश जारी
स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर, आदेश जारी
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
क्रिकेट
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
ट्रेंडिंग
Video: चोरी या बेबसी? बुजुर्ग महिला ने चुराई मूर्ति पर डली शॉल, वीडियो देख पिघल जाएगा आपका भी दिल
चोरी या बेबसी? बुजुर्ग महिला ने चुराई मूर्ति पर डली शॉल, वीडियो देख पिघल जाएगा आपका भी दिल
यूटिलिटी
GRAP-4 हटने के बाद भी नहीं कर सकते ये काम, वरना लग जाएगी इतनी पेनाल्टी
GRAP-4 हटने के बाद भी नहीं कर सकते ये काम, वरना लग जाएगी इतनी पेनाल्टी
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Embed widget