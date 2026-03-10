हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Trending On Netflix: भीषण आग में फंसी बेटी, रोती बिलखती मां...नेटफ्लिक्स की ये फिल्म देखकर कलेजा कांप जाएगा

Trending On Netflix: हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक शानदार फिल्म रिलीज हुई है, जो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर नंबर एक पर ट्रेंड कर रही है. आइए जानते हैं आखिर कौन सी है ये फिल्म?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 02:45 PM (IST)
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ‘फायरब्रेक’ इन दिनों दुनियाभर में जबरदस्त चर्चा में है. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और रिलीज़ के बाद से लगातार ट्रेंड कर रही है. फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके चलते यह कई देशों में नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में शामिल हो गई है. 

26 देशों में नंबर 1 ट्रेंड कर रही ये फिल्म
बता दें, फिल्म ‘फायरब्रेक’ 26 देशों में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. वहीं नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस हफ्ते फिल्म को करीब 13.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. दमदार कहानी, सस्पेंस और इमोशनल सीन्स की वजह से यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, जिसके चलते यह नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्मों में शामिल हो गई है. इसके फिल्म अक्यूज्ड को पछाड़ दिया है. 


फिल्म के बारे में
बता दें, इस फिल्म को डेविड विक्टोरी ने डायरेक्ट किया है. इसमें बेलेन क्यूस्टा, नरिक औकेर,जोकिन फ्यूरीएल और डायना गोमेज़ मुख्य भूमिका है. फिल्म 'फायरब्रेक' की कहानी मारा नाम की एक महिला और उसकी लापता बेटी लिडे के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में एक मारा अपनी बेटी लिडे और परिवार के साथ जंगल में बने पुराने घर पर जाती है.

इसी दौरान जंगल में भीषण आग लग जाती है और उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है. आग तेजी से फैलती है और मां अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जान जोखिम में डाल देती है. इसी बीच शक, डर और रहस्य बढ़ते जाते हैं कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ, जो दर्शकों को आखिरी तक बरकरार रखता हैं. 

Published at : 10 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Firebreak
