नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 सस्पेंस थ्रिलर जला देंगी दिमाग की बत्ती, तुरंत देख डालें

लिस्ट के अगले नंबर पर रॉजर एबर्ट की फिल्म 'जॉज' का नाम शामिल है. ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और बाद में ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर मार्टिन ब्रॉडी है जिसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि वाइट शार्क से होती है. एमिटी आइलैंड पर छुट्टी मनाने आएं कई टूरिस्ट पर वो शार्क जानलेवा हमला करता है जिसके बाद पुलिस अफसर उस सी बीच को बंद करने का फैसला करते हैं. लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है. फिल्म में आपने एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलेगे जो आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा.