नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 सस्पेंस थ्रिलर जला देंगी दिमाग की बत्ती, तुरंत देख डालें

Best Suspense Thrillers On Netflix: ओटीटी पर आए दिन एक से बढ़कर एक बढ़िया कंटेंट रिलीज होते रहते हैं. लेकिन आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसके हर कदम पर सस्पेंस देखने को मिलेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 05:27 PM (IST)
वैसे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई जॉनर की फिल्में और सीरीज अवेलेबल होती है. लेकिन आज के समय में ऐसा देखा गया है कि ऑडियंस सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को बहुत प्यार दे रहे हैं. इसलिए आज हम आपको नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताएंगे.

2019 में रिलीज हुई बॉन्ग जून की फिल्म 'पैरासाइट' ब्लैक कॉमेडी पर आधारित है. इस साउथ कोरियन फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसने हॉलीवुड की सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए इसने अकादमी अवॉर्ड अपने नाम किया था. फिल्ममेकर ने सोशल सटायर का इस्तेमाल करते हुए सस्पेंस और थ्रिल और बेहतरीन तरीके से पर्दे पर पेश किया है.
लिस्ट के अगले नंबर पर रॉजर एबर्ट की फिल्म 'जॉज' का नाम शामिल है. ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और बाद में ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर मार्टिन ब्रॉडी है जिसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि वाइट शार्क से होती है. एमिटी आइलैंड पर छुट्टी मनाने आएं कई टूरिस्ट पर वो शार्क जानलेवा हमला करता है जिसके बाद पुलिस अफसर उस सी बीच को बंद करने का फैसला करते हैं. लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है. फिल्म में आपने एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलेगे जो आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा.
'नाइट ऑफ द लिविंग डेड' 1968 में रिलीज हुई थी. ये जोंबी हॉरर फिल्म की कहानी देख आपकी रूह कांप उठेगी. नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म की कहानी बारबरा और जॉनी नाम के कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में हॉरर एलिमेंट का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया कि इसने हॉरर के जॉनर में लैंडमार्क सेट कर दिया. बाहर खड़े जॉम्बीज से कैसे जॉनी और बारबरा एक दूसरे को बचा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा.
लिस्ट के चौथे नंबर पर 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द किलर' का नाम शुमार है. ये अमेरिकन एक्शन सस्पेंस थ्रिलर की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी है. डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को देख आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी. फिल्म एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के हत्यारों से बदला लेने के लिए बदले की भावना से इंटरनेशनल मिशन पर निकल पड़ता है.
'द हर्ट लॉकर' में ईराक-अमेरिक युद्ध की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म की कहानी युद्ध के दौरान अमेरिकन बॉम्ब डिस्पोजल टीम के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्ममेकर्स ने अपनी इस मूवी के जरिए ऑडियंस को युद्ध लड़ रहे सैनिकों के मनोविज्ञान के बारे में बताया है.
गेराल्ड्स गेम की कहानी हॉरर के मास्टर स्टीफेन किंग के नोवल 'गेराल्ड गेम' की कहानी पर आधारित है. फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब एक कपल अपने शादीशुदा जिंदगी में आई मुश्किलों को ठीक करने के लिए वेकेशन पर जाता है लेकिन वहां हार्ट अटैक से फिल्म के लीड कैरेक्टर की मौत हो जाती है. इसके बाद जो कहानी में आगे होता है वो वाकई काफी चौंकाने वाला है.
'ट्रेनिंग डे' की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक वरिष्ठ करप्ट स्पाई और नए पुलिस ऑफिसर की कहानी है. फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे भ्रष्ट स्पाई के साथ काम करने के दौरान ये नया पुलिस अधिकारी अपनी नैतिकता को बरकरार रखता है.
Published at : 25 Oct 2025 05:27 PM (IST)
