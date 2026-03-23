'ओ रोमियो' से 'काट्टान' और 'बीटीएस द रिटर्न' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट

मार्च का आखिरी हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए काफी एंटरटेनिंग रहने वाला है. दरअसल 23 मार्च से 29 मार्च तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. दिलचस्प कहानियों, ऐतिहासिक नाटकों और एक्शन से भरपूर रोमांच के साथ, दर्शक अपने घर बैठे ही स्ट्रीमिंग सर्विसेस पर नई लाइनअप को एंजॉय कर सकेंगे. चलिए यहां मार्च के आखिरी हफ्ते में रिलीज हो रही तमाम नई फिल्में और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

ओ रोमियो

विशाल भारद्वाज की इस रोमांटिक थ्रिलर में शाहिद कपूर 'उस्तारा' के किरदार में हैं, और उनके साथ तृप्ति डिमरी 'अफ़शा' का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ताकतवर डॉन, 'जलाल' से बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के एक गैंगस्टर से मदद मांगती है, जिसके चलते अंडरवर्ल्ड में एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है. फिल्म में फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और अविनाश तिवारी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 27 मार्च को ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. फिलहाल, यह फ़िल्म किराए पर देखने के लिए अवेलेबल होगी. बाद में यह मुफ़्त में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी.

काट्टान

एम. मणिकंदन और बी. अजित कुमार द्वारा निर्देशित इस तमिल ग्रामीण एक्शन-थ्रिलर वेब सीरीज़ में विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं. यह सीरीज़ एक रहस्यमयी आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसके गांव के लोग एक लीजेंड, एक राक्षस और एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, इसमें मिलिंद सोमन, मुथु और कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं. इसे भी 27 मार्च से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

बीटीएस द रिटर्न

यह एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जो दुनिया भर में मशहूर K-pop ग्रुप, बीटीएस के फिर से एक होने की कहानी बताती है। बाओ गुयेन द्वारा निर्देशित, यह फ़िल्म ग्रुप के सात सदस्यों आरएम, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जंग कूक पर फोकस्ड है. इसे 27 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

समथिंग वेरि बैड टू गोइंग हैप्पन

हेली Z. बोस्टन द्वारा बनाई गई यह एक अमेरिकन हॉरर मिनी-सीरीज़ है. इसकी कहानी राचेल (कैमिला मोरोन) और उसके मंगेतर निकी (एडम डिमार्को) के इर्द-गिर्द घूमती है. राचेल (कैमिला मोरोन) के लिए उसकी सपनों जैसी शादी, अपने मंगेतर के परिवार की हवेली में जाने के बाद एक बुरे सपने में बदल जाती है. वहां क्या होता है? यह रहस्य जानने के लिए यह शो नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च से स्ट्रीम कर सकते हैं.

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डेयरडेविल: बॉर्न अगेन सीज़न 2

इस एक्शन ड्रामा का दूसरा सीज़न मैट मर्डॉक (चार्ली कॉक्स) पर आधारित है, जो मेयर विल्सन फिस्क (विंसेंट डी'ओनोफ्रियो) का सामना कर रहा है. विल्सन फिस्क ने न्यूयॉर्क में मार्शल लॉ और एक एंटी-विजिलेंट टास्क फ़ोर्स लागू कर दिया है. इसे जियो हॉट स्टार पर 24 मार्च से देख सकते हैं.

'डिटेक्टिव होल'

यह सीरीज़ हैरी होल (टोबियास सैंटेलमैन) की कहानी है जो एक बेहद काबिल, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होमिसाइड डिटेक्टिव, जो ओस्लो में रहता है. वह अपने करियर को बचाने की कोशिश करते हुए शराब की लत, डिप्रेशन और अपने अंदर के राक्षसों से जूझ रहा है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च, 2026 से देख सकते हैं.