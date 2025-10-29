अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर अब तक कई जबरदस्त फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. वहीं ओटीटी लवर्स के लिए इस वीक के बचे हुए दिन और भी ज्यादा खास है. दरअसल डिजीटल प्लेटफॉर्म पर कई धांसू फिल्में आपको एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं. इनमें ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कांतारा चैप्टर 1 से कल्याणी प्रियदर्शन की सुपर-डुपर हिट फिल्म लोका चैप्टर 1 सहित कई फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं ये ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही हैं.

इडली कढ़ाई ओटीटी पर कहां देखें?

धनुष द्वारा लिखी गई और निर्देशित की गई इडली कढ़ाई एक कॉमेडी-ड्रामा फ़िल्म है. इस मूवी में धनुष ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी एक गांव वाले की है जो अपने सपनों और काम की तलाश में दुबई जाता है. इस फ़िल्म में नित्या मेनन, राज किरण, सत्यराज और अन्य कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. तमिल भाषा की यह फ़िल्म 29 अक्टूबर, 2025 को यानी आज से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. दर्शक इसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में स्ट्रीम कर सकते हैं.

द विचर सीज़न 4 कब और कहां देखें?

फ़ैंटेसी एपिक सीरीज़, द विचर, अपने चौथे सीज़न के साथ वापस आ गई है. लॉरेन श्मिट हिसरिच द्वारा निर्मित, इस एक्शन सीरीज़ में फ्रेया एलन, आन्या चालोत्रा, हेनरी कैविल और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं, यह शो 30 अक्टूबर, 2025 से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगा.

कंतारा चैप्टर 1 ओटीटी पर कब और कहां हो रही रिलीज?

2022 की हिट कन्नड़ फिल्म कांतारा की ब्लॉकबस्टर प्रीक्वल ‘कंतारा ए लीजेंड चैप्टर 1’, सिनेमाघरों में 27 दिन पूरे करने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. ऋषभ शेट्टी की यह लोककथाओं पर आधारित एक्शन थ्रिलर अब 31 अक्टूबर, 2025 को प्राइम वीडियो पर डिजिटल रिलीज़ के लिए तैयार है. हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसके हिंदी वर्जन की रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है. यह फिल्म शुरुआत में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगी.

लोका चैप्टर 1 चंद्रा ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो एक्शन थ्रिलर ‘लोका चैप्टर 1 चंद्रा’ एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. थिएटर में गर्दा उड़ान के बाद अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित, ‘लोका चैप्टर 1’ का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर 31 अक्टूबर, 2025 को होगा. इस फिल्म में नैस्लेन और सैंडी मास्टर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

मारीगल्लू ओटीटी पर कहां हो रही रिलीज?

मारीगल्लू सीरीज का लेखन और निर्देशन देवराज पुजारी ने किया है. कन्नड़ भाषा की इस सीरीज़ में गोपालकृष्ण देशपांडे, सूरज, रंगायन रघु और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. अगर आप थ्रिलर सीरीज़ के फैन हैं, तो यह वेब शो आपकी देखने लायक होना चाहिए. इसे आप 31 अक्टूबर, 2025 से एक्सक्लूसिवली जी5 पर देख सकते हैं.