बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का हाल ही में निधन हो गया था. वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की गुजारिश की है. महासंघ ने कहा कि यह कदम अभिनेता के उल्लेखनीय करियर और भारतीय मनोरंजन पर उनके अमिट प्रभाव के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

एक रेयर और टैलेंटेड कलाकार जिसने लाखों लोगों को खुशियां दीं

FWICE द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा है, "आदरणीय मोदीजी, हाथ जोड़कर और गहरे सम्मान के साथ, हम, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE), विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि भारत के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक, स्वर्गीय श्री सतीश शाह को पद्म श्री पुरस्कार (मरणोपरांत) प्रदान करने पर विचार करें." पत्र में दिवंगत एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें "एक रेयर और गिफ्टेड कलाकार" बताया गया है, जिनका काम देश भर के लाखों लोगों के जीवन में खुशी, हंसी और इमोशन लाया इसमें 'ये जो है ज़िंदगी', 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'जाने भी दो यारो', 'मैं हूँ ना' और कई अन्य यादगार प्रोजेक्ट्स में उनके यादगार अभिनय का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने उन्हें घर-घर में जाना जाने वाला नाम बना दिया था.

'एक दयालु आत्मा जिसने निस्वार्थ भाव से इंडस्ट्री को सपोर्ट किया'

पर्दे पर उनके काम के अलावा, फेडरेशन ने इंडस्ट्री में शाह की गर्मजोशी और उदारता को भी हाईलाइट किया. पत्र में कहा गया है, "वर्किंग कम्यूनिटी में उनकी काफी रिस्पेक्ट थी और उन्होंने FWICE की कई कल्याणकारी पहलों का उदारता और शालीनता से समर्थन किया." पत्र में आगे कहा गया है कि उनके निधन ने "उन्हें जानने वाले सभी लोगों के दिलों में एक भावनात्मक शून्य" छोड़ दिया है.

अपील में आगे लिखा गया है, "उन्हें पद्म श्री पुरस्कार (मरणोपरांत) से सम्मानित करना मनोरंजन के माध्यम से कला, संस्कृति और सेवा के लिए समर्पित जीवन के लिए सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी. यह न केवल एक अभिनेता को, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को मान्यता देगा जिसने चार साल से अधिक समय तक भारत को मुस्कुराया. एक ऐसे दिग्गज को श्रद्धांजलि जिसने भारत को हंसाया.फेडरेशन ने पत्र का समापन प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सांस्कृतिक पथप्रदर्शकों को निरंतर मान्यता देने में विश्वास व्यक्त करते हुए किया. इसमें कहा गया है, "हम, FWICE के तहत पूरी फिल्म और टेलीविजन बिरादरी, आपके निरंतर प्रोत्साहन में गहरी आस्था के साथ आपके समक्ष यह विनम्र अनुरोध करते हैं."

बता दें कि सतीश शाह का शनिवार को 74 साल की उम्र में किडनी की बीमारी की वजह से मुंबई में निधन हो गया था. अभिनेता का इस साल की शुरुआत में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. हाल ही में