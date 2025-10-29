हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से किया जाए सम्मानित, FWICE ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से की अपील

सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से किया जाए सम्मानित, FWICE ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से की अपील

Satish Shah:एफडब्ल्यूसीआई ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करने की अपील की है. पत्र में शाह की यादगार अभिनय का भी जिक्र किया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का हाल ही में निधन हो गया था. वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की गुजारिश की है. महासंघ ने कहा कि यह कदम अभिनेता के उल्लेखनीय करियर और भारतीय मनोरंजन पर उनके अमिट प्रभाव के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

एक रेयर और टैलेंटेड कलाकार जिसने लाखों लोगों को खुशियां दीं
FWICE द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा है, "आदरणीय मोदीजी, हाथ जोड़कर और गहरे सम्मान के साथ, हम, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE), विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि भारत के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक, स्वर्गीय श्री सतीश शाह को पद्म श्री पुरस्कार (मरणोपरांत) प्रदान करने पर विचार करें." पत्र में दिवंगत एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें "एक रेयर और गिफ्टेड कलाकार" बताया गया है, जिनका काम देश भर के लाखों लोगों के जीवन में खुशी, हंसी और इमोशन लाया इसमें 'ये जो है ज़िंदगी', 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'जाने भी दो यारो', 'मैं हूँ ना' और कई अन्य यादगार प्रोजेक्ट्स में उनके यादगार अभिनय का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने उन्हें घर-घर में जाना जाने वाला नाम बना दिया था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashoke Pandit (@ashokepandit1)

'एक दयालु आत्मा जिसने निस्वार्थ भाव से इंडस्ट्री को सपोर्ट किया'
पर्दे पर उनके काम के अलावा, फेडरेशन ने इंडस्ट्री में शाह की गर्मजोशी और उदारता को भी हाईलाइट किया. पत्र में कहा गया है, "वर्किंग कम्यूनिटी में उनकी काफी रिस्पेक्ट थी और उन्होंने FWICE की कई कल्याणकारी पहलों का उदारता और शालीनता से समर्थन किया." पत्र में आगे कहा गया है कि उनके निधन ने "उन्हें जानने वाले सभी लोगों के दिलों में एक भावनात्मक शून्य" छोड़ दिया है.

अपील में आगे लिखा गया है, "उन्हें पद्म श्री पुरस्कार (मरणोपरांत) से सम्मानित करना मनोरंजन के माध्यम से कला, संस्कृति और सेवा के लिए समर्पित जीवन के लिए सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी. यह न केवल एक अभिनेता को, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को मान्यता देगा जिसने चार साल से अधिक समय तक भारत को मुस्कुराया. एक ऐसे दिग्गज को श्रद्धांजलि जिसने भारत को हंसाया.फेडरेशन ने पत्र का समापन प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सांस्कृतिक पथप्रदर्शकों को निरंतर मान्यता देने में विश्वास व्यक्त करते हुए किया. इसमें कहा गया है, "हम, FWICE के तहत पूरी फिल्म और टेलीविजन बिरादरी, आपके निरंतर प्रोत्साहन में गहरी आस्था के साथ आपके समक्ष यह विनम्र अनुरोध करते हैं."

बता दें कि सतीश शाह का शनिवार को 74 साल की उम्र में किडनी की बीमारी की वजह से मुंबई में निधन हो गया था. अभिनेता का इस साल की शुरुआत में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. हाल ही में 

 

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Tags :
Prime Minister Narendra Modi FWICE Padam Shri Satish Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget