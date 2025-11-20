बहुप्रतीक्षित ‘परफेक्ट फैमिली’ का ट्रेलर आखिरकार जारी हो गया है, जो दर्शकों को एक मजेदार, उलझी हुई और बिल्कुल अपनी ही जैसी लगने वाली पंजाबी परिवार की पहली झलक देता है. नेहा धूपिया, गुलशन देवैया मनोज पाहवा, सीमा पाहवा और गिरिजा ओक गोडबोले मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

यह सीरीज पारिवारिक रिश्तों के इमोशनल पलों को कॉमेडी के साथ जोड़ते हुए भारतीय परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य और थेरेपी जैसे गंभीर मुद्दों को भी हल्के और सहज अंदाज में छूती है. ‘परफेक्ट फैमिली’ आठ एपिसोड वाली एक ड्रामेडी है, जो भारत के डिजिटल मनोरंजन जगत में एक नया अध्याय खोलती है.

गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा और गिरिजा ओक गोडबोले समेत कई शानदार कलाकारों से सजी ये सीरीज एक ऐसे पंजाबी परिवार की मजेदार कहानी है जो किसी अप्रत्याशित घटना के बाद मजबूरी में पारिवारिक थेरेपी के लिए पहुंचता है. इसके बाद जो कुछ आगे होता है, वो हंसी, भावनाओं, उलझनों और मीठे एहसासों से भरी एक जर्नी बन जाता है. हास्य और संवेदनशीलता के मेल के साथ, ये शो बताता है कि भारतीय परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखा जाता है या नजरअंदाज किया जाता है और कैसे हंसी के माध्यम से इस विषय पर बात करना आसान बनाया जा सकता है.

कब और कहां देखें ‘परफेक्ट फैमिली’?

पलक भाम्बरी द्वारा रचित और सचिन पाठक द्वारा निर्देशित यह सीरीज 27 नवंबर को JAR सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी. पहले दो एपिसोड हमेशा के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, जबकि बाकी एपिसोड दर्शक केवल 59 रुपये के एक बार के भुगतान पर देख सकेंगे.

‘परफेक्ट फैमिली’ को लेकर क्या है टीम की राय

गुलशन देवैया ने कहा, 'परफेक्ट फैमिली ऐसी कहानी है जो मनोरंजक भी है और जरूरी भी. भारत में हम मानसिक स्वास्थ्य पर परिवार के बीच खुलकर बात शायद ही करते हैं. इस शो ने इस झिझक को बहुत ही दिल से और हँसी–मजाक के साथ दिखाया है. मेरा किरदार परिवार को संभालते हुए थेरेपी से गुजरता है, और यह निभाना मजेदार भी था और गहरा भी. मुझे लगता है कि दर्शक हर किरदार में अपने घर का थोड़ा हिस्सा देखेंगे और एक सच्चा संदेश भी साथ ले जाएंगे'

नेहा धूपिया ने कहा, 'जब मैंने पहली बार ‘परफेक्ट फैमिली’ की कहानी सुनी, तो मुझे इसकी ईमानदारी, इसका हास्य और परिवारों की सच्ची झलक तुरंत पसंद आ गई. हमारे परिवार कभी–कभी उलझे हुए, भावुक और नाटकीय होते हैं और यही उन्हें खूबसूरत बनाता है. मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस शो ने थेरेपी जैसे विषय को बिल्कुल भारी नहीं बनाया, बल्कि उसे सहजता से सामान्य करने की कोशिश की. इस शानदार टीम के साथ काम करने में बहुत आनंद आया और मैं दर्शकों को इस प्यारी लेकिन अपूर्ण परिवार से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं.'