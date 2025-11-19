एक्टर–पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्ण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अभिनेता अपनी टीम के साथ विशाखापट्टनम 'अखंडा 2' के प्रमोशन के लिए पहुंचे लेकिन इस दौरान फैंस और अभिनेता के बीच झड़प देखने को मिली. जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

विवादों में घिरे नंदमुरी बालकृष्ण

दिग्गज अभिनेता और पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्ण अपनी फिल्म 'अखंडा 2' के प्रमोशन को लेकर बिजी हैं. हाल ही में उनका वीडियो वायरल हुआ जहां वो फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में अपने फैंस पर भड़कते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. अचानक ही वो एक शख्स से कहते हैं, 'साइड हटो, तुम यहां क्यों हो, तुम्हे यहां आने किसने कहा'. लेकिन इसके बाद फिर अभिनेता शांत हो गए और उनके साथ हंसकर सेल्फी क्लिक करवाने में लग गए. लेकिन बाद में फिर नंदमुरी बालकृष्ण अपना आपा खो बैठें. वहीं वाइजैग एयरपोर्ट में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिला.

पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं नंदमुरी बालकृष्ण

सोशल मीडिया पर अक्सर ही नंदमुरी बालकृष्ण के विडियोज वायरल होते रहते हैं जिसके बाद वो विवादों में घिर जाते हैं. बीते दिनों गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्रमोशंस के दौरान उन्हें फिल्म की एक्ट्रेस अंजलि को स्टेज पर धक्का देते हुए देखा गया. जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को भड़का दिया. इतना ही नहीं इसके पहले भी इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोज देखने को मिले जहां वो अपने को–एक्टर्स को गालियां देते तो वहीं अपने फैंस को चांटा मारते हुए भी दिखे. इसके अलावा वो कई बार महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर चुके हैं जिस वजह से वो काफी समय तक विवादों में घिरे रहे.

'अखंडा 2' की कहानी और स्टारकास्ट

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' उनकी 2021 की हिट मूवी अखंडा और बोयापति का सिक्वल है. नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा इस फिल्म में जगपति बाबू, प्रज्ञा जायसवाल और श्रीकांत जैसे कलाकार लीड रोल्स में नजर आएंगे. इसके अलावा बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा भी इस दी का हिस्सा बनेंगी. इस फिल्म में दिग्गज एक्टर जुड़वा भाइयों का डबल रोल प्ले करने वाले हैं.