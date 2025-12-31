नीम करौली बाबा जिन्हें प्रेम,भक्ति और सेवा का अवतार माना जाता है. उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है. उनके सरल जीवन और अद्भुत चमत्कारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया. अब उनकी शिक्षाओं और जीवन को बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने लाने के लिए वेब सीरीज ‘संत’ का ऐलान किया गया है. यह सीरीज आल्माइटी मोशन पिक्चर के बैनर तले बनाई जाएगी.

‘संत’ में होंगे 7-एपिसोड

‘संत’ 20 भाषाओं में स्ट्रीम होगी. इसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे. ये सभी नीम करौली बाबा के जीवन और उनके अद्भुत प्रभाव पर आधारित होगी. यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक लहर पैदा करेगी. इसके निर्माण में हाई-एंड वीएफएक्स, लाइव-एक्शन फिल्मिंग और ए.आई. तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पुराने समय के सीन और घटनाएं इतनी जीवंत नजर आएंगी कि आप खुद को उसी समय और जगह पर महसूस करेंगे.

2 साल से चल रहा रिसर्च

आपको बता दें कि इस सीरीज को बनाने के लिए बीते 2 साल से रिसर्च किया जा रहा है. इसे शानदार बनाने के लिए मेकर्स हर छोटी-छोटी पहलुओं को खंगाल रहे हैं जो बाबा के जीवन और चमत्कारों से जुड़ी हुई है. इसमें आध्यात्मिक विद्वानों, इतिहासकारों और क्रिएटिव एक्सपर्ट्स की मदद से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा है.





‘संत’ सीरीज को प्रभलीन संधू प्रोड्यूसर कर रहे हैं. उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि यह उनके जीवन से गहराई से जुड़ा है.उन्होंने कहा,'‘संत’ मेरे लिए सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है. नीम करोली बाबा जी ने मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में मेरा मार्गदर्शन किया और मेरी हिफाजत की. एक श्रद्धालु के रूप में, उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. एक प्रोड्यूसर के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह सीरीज पूरी निष्ठा, भक्ति और विश्वस्तरीय गुणवत्ता के साथ बने.