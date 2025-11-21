हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMrs Deshpande OTT Release: 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे माधुरी दीक्षित की ये धांसू सीरीज?

Mrs Deshpande OTT Release: 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे माधुरी दीक्षित की ये धांसू सीरीज?

Mrs Deshpande OTT Release: माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. जानते हैं ये फिल्म कब और कहां देख सकते हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

माधुरी दीक्षित की अपकमिंग थ्रिलर सीरीज, ‘मिसेज देशपांडे’ का  बुधवार, 19 नवंबर 2025 को टीजर जारी किया गया था. टीजर में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ‘मिसेज़ देशपांडे’ के एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आईं. इस सीरीज की झलक देखने के बाद से फैंस इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

वहीं टीजर के जारी करने के दो दिन बाद यानी 21 नवंबर को मेकर्स ने ‘मिसेज़ देशपांडे’ की दूसरी झलक दिखाने के साथ इसकी ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. जानते हैं माधुरी दीक्षित का ये एक्साइटिंग शो कब और कहां आएगा?

कब और कहां स्ट्रीम होगी ‘मिसेज देशपांडे’?
बता दें कि माधुरी दीक्षित की अपकमिंग सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर से स्ट्रीम होगी. इसकी अकाउंसमेंट करते हुए दिग्गज प्लेटफॉर्म ने लिखा है, “ किलर स्माइल से किलर की स्माइल तक, हॉटस्टार स्पेशल: मिसेज़ देशपांडे 19 दिसंबर से सिर्फ़ जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

मिसेज देशपांडे का दूसरा टीजर भी दमदार
वहीं इस पोस्ट के साथ जो वीडियो जारी की गई है. उसमें माधुरी दीक्षित एकदम सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. वे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सब्जी काटती हुई नजर आती हैं और भोली सी सूरत आंखों में मस्ती गाने को गुनगुनाती हुई भी सुनाई देती हैं. उनके पास में ही एक रेडियो रखी है जिस पर सुनाई देता है कि मर्डर केस में 8 मर्डर के बाद भी किलर का कोई सुराग नहीं. पुलिस की जांच अब भी जारी है. ये सुनकर माधुरी दीक्षित की आंखों में चमक आ जाती है और वे सस्पेंस भरी स्माइल करती हुई नजर आती हैं. और फिर से गाना गुनगुना शुरू कर देती हैं. ये दूसरा टीजर भी काफी जबरदस्त है और इसे देखने के बाद साफ हो गया है कि मिसेज देशपांडे खूब सस्पेंस और थ्रिलर से भरी रहने वाली है. 

नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी है मिसेज देशपांडे
इस सीरीज को नागेश कुकुनूर  निर्देशित किया है और ये कुकुनूर मूवीज़ के सहयोग से अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है. यह शो जीन नैंच्रिक द्वारा निर्मित ओरिजनल फ्रांसीसी थ्रिलर ला मांटे पर बेस्ड है. इसमें सिद्धार्थ चांदेकर और प्रियांशु चटर्जी ने भी अहम रोल प्ले किया है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Mrs Deshpande
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Delhi Car Blast को लेकर हुआ इसवक्त का बहुत बड़ा खुलासा देखिए Special Report
Delhi Blast Case News: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आई सामने | NIA | CCTV Footage | ABP News
Maharashtra Clash News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुर्जुग संग परिवार की मारपीट | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
120 Bahadur X Review: फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने छुआ लोगों का दिल, बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने छुआ लोगों का दिल, बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
शिक्षा
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget