माधुरी दीक्षित की अपकमिंग थ्रिलर सीरीज, ‘मिसेज देशपांडे’ का बुधवार, 19 नवंबर 2025 को टीजर जारी किया गया था. टीजर में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ‘मिसेज़ देशपांडे’ के एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आईं. इस सीरीज की झलक देखने के बाद से फैंस इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

वहीं टीजर के जारी करने के दो दिन बाद यानी 21 नवंबर को मेकर्स ने ‘मिसेज़ देशपांडे’ की दूसरी झलक दिखाने के साथ इसकी ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. जानते हैं माधुरी दीक्षित का ये एक्साइटिंग शो कब और कहां आएगा?

कब और कहां स्ट्रीम होगी ‘मिसेज देशपांडे’?

बता दें कि माधुरी दीक्षित की अपकमिंग सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर से स्ट्रीम होगी. इसकी अकाउंसमेंट करते हुए दिग्गज प्लेटफॉर्म ने लिखा है, “ किलर स्माइल से किलर की स्माइल तक, हॉटस्टार स्पेशल: मिसेज़ देशपांडे 19 दिसंबर से सिर्फ़ जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.”

मिसेज देशपांडे का दूसरा टीजर भी दमदार

वहीं इस पोस्ट के साथ जो वीडियो जारी की गई है. उसमें माधुरी दीक्षित एकदम सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. वे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सब्जी काटती हुई नजर आती हैं और भोली सी सूरत आंखों में मस्ती गाने को गुनगुनाती हुई भी सुनाई देती हैं. उनके पास में ही एक रेडियो रखी है जिस पर सुनाई देता है कि मर्डर केस में 8 मर्डर के बाद भी किलर का कोई सुराग नहीं. पुलिस की जांच अब भी जारी है. ये सुनकर माधुरी दीक्षित की आंखों में चमक आ जाती है और वे सस्पेंस भरी स्माइल करती हुई नजर आती हैं. और फिर से गाना गुनगुना शुरू कर देती हैं. ये दूसरा टीजर भी काफी जबरदस्त है और इसे देखने के बाद साफ हो गया है कि मिसेज देशपांडे खूब सस्पेंस और थ्रिलर से भरी रहने वाली है.

नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी है मिसेज देशपांडे

इस सीरीज को नागेश कुकुनूर निर्देशित किया है और ये कुकुनूर मूवीज़ के सहयोग से अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है. यह शो जीन नैंच्रिक द्वारा निर्मित ओरिजनल फ्रांसीसी थ्रिलर ला मांटे पर बेस्ड है. इसमें सिद्धार्थ चांदेकर और प्रियांशु चटर्जी ने भी अहम रोल प्ले किया है.