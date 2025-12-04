हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर रिलीज हुई 'मिशन इंपॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग', जानें कहां देख सकते हैं टॉम क्रूज की फिल्म

ओटीटी पर रिलीज हुई 'मिशन इंपॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग', जानें कहां देख सकते हैं टॉम क्रूज की फिल्म

Mission Impossible- The Final Reckoning OTT: टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. अब रेंट पर पैसे ना खर्च करके आप फ्री में इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Dec 2025 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' अपने थिएट्रिकल रिलीज के सात महीने बाद फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. अब बिना एक भी पैसे खर्च किए आप आराम से घर बैठे इस एक्शन एडवेंचर फिल्म को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. 19 अगस्त को फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई लेकिन तब फैंस को इसे देखने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ी थी. अब बिना रेंट के आप फिल्म को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. 

'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' का दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार किया था. मई के महीने में ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई लेकिन उस वक्त कई लोगों के इसका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस कर दिया. बाद में जब अगस्त के महीने में 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' का डिजिटल रिलीज हुआ तब भी दर्शकों को इसे देखने के लिए रेंट देना पड़ा था.

कहां स्ट्रीम हो रही 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग'?
अब फैंस टॉम क्रूज की इस स्पाई एडवेंचर फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' को ओटीटी पर फ्री में देख सकते हैं. फिल्म आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. प्राइम वीडिनो ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि टॉम क्रूज की फिल्म आज से यानी 4 दिसंबर से आप फ्री में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)


'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' के बारे में
टॉम क्रूज की लेटेस्ट रिलीज 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है. इस वजह से फैंस का इस स्पाई एडवेंचर से इमोशंस भी जुड़े हुए हैं. मई के महीने में जब ये टॉम क्रूज स्टारर ओटीटी पर रिलीज हुई तब इसने बंपर कमाई करते हुए अपने मेकर्स को खूब फायदा पहुंचाया था.

इस बार फिल्म की कहानी इथन हंट और उनकी IMF टीम के इर्द–गिर्द घूमती है. कहानी काफी दिलचस्प है जहां इस बार ये लड़ाई मानवता के  रक्षा के लिए है. टॉम क्रूज के अलावा 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' में हेली एटवेल, विंग रैम्स, साइमन पेग, पोम क्लेमेंटिएफ, एसाई मोरालेस और एंजेला बैसेट जैसे स्टार्स शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Tom Cruise Mission Impossible The Final Reckoning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget