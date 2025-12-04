ओटीटी पर रिलीज हुई 'मिशन इंपॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग', जानें कहां देख सकते हैं टॉम क्रूज की फिल्म

टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' अपने थिएट्रिकल रिलीज के सात महीने बाद फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. अब बिना एक भी पैसे खर्च किए आप आराम से घर बैठे इस एक्शन एडवेंचर फिल्म को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. 19 अगस्त को फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई लेकिन तब फैंस को इसे देखने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ी थी. अब बिना रेंट के आप फिल्म को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' का दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार किया था. मई के महीने में ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई लेकिन उस वक्त कई लोगों के इसका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस कर दिया. बाद में जब अगस्त के महीने में 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' का डिजिटल रिलीज हुआ तब भी दर्शकों को इसे देखने के लिए रेंट देना पड़ा था.

कहां स्ट्रीम हो रही 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग'?

अब फैंस टॉम क्रूज की इस स्पाई एडवेंचर फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' को ओटीटी पर फ्री में देख सकते हैं. फिल्म आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. प्राइम वीडिनो ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि टॉम क्रूज की फिल्म आज से यानी 4 दिसंबर से आप फ्री में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' के बारे में

टॉम क्रूज की लेटेस्ट रिलीज 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है. इस वजह से फैंस का इस स्पाई एडवेंचर से इमोशंस भी जुड़े हुए हैं. मई के महीने में जब ये टॉम क्रूज स्टारर ओटीटी पर रिलीज हुई तब इसने बंपर कमाई करते हुए अपने मेकर्स को खूब फायदा पहुंचाया था.

इस बार फिल्म की कहानी इथन हंट और उनकी IMF टीम के इर्द–गिर्द घूमती है. कहानी काफी दिलचस्प है जहां इस बार ये लड़ाई मानवता के रक्षा के लिए है. टॉम क्रूज के अलावा 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' में हेली एटवेल, विंग रैम्स, साइमन पेग, पोम क्लेमेंटिएफ, एसाई मोरालेस और एंजेला बैसेट जैसे स्टार्स शामिल हैं.