तेजा सज्जा की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं थिएटर्स में इसने खूब धमाल मचाया और अब ये फिल्म अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. कार्तिक गट्टमनेनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. यानी जो लोग इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं वे इसे अब घर बैठे एंजॉय कर सकेंगे. चलिए जानते हैं 'मिराई' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'मिराई' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

मिराई सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के एक महीने पूरा होने से पहले ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि ये फिल्म 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसकी ऑफिशियल डिजिटल प्रीमियर की अनाउंसमेंट करते हुए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने लिखा है, "नौ शास्त्र, अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक महायोद्धा. मिराई, भारत की अपनी सुपरहीरो, आपके घर आ रही है, 10 अक्टूबर से स्ट्रीमिंग, मिराई ऑन जियो हॉटस्टार."

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया ट्रेलर भी जारी किया है, जिसमें लिखा था, "इस 10 अक्टूबर को, मिराई के साथ भारत के अपने सुपरयोद्धा का अपने घर में स्वागत करें. हम आपके लिए धर्म के इस महायुद्ध का एक्सपीरियंस कराने के लिए ब्रह्माण्ड ला रहे हैं!" यह फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगी.”

मिराई स्टार कास्ट और कहानी

मिराई का निर्देशन कार्तिक ने किया है और पीपल मीडिया फ़ैक्टरी के लिए टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने इसका निर्माण किया है. इसमें तेजा सज्जा, मंचू मनोज, जगपति बाबू, जयराम, श्रेया सरन और रितिका नायक मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में जगपति बाबू, जयराम, श्रेया सरन और कई अन्य कलाकारों सहित कई सपोर्टिंग कलाकार भी हैं.

यह फ़िल्म वेधा (तेजा) की कहानी है, जो बचपन में यह मानकर बड़ा हुआ कि उसे त्याग दिया गया था. जब विभा (रितिका) नाम की एक साधु, ब्लैक स्वॉर्ड (मनोज) का सामना करने और उसे सम्राट अशोक के नौ पवित्र ग्रंथों को इकट्ठा करने से रोकने के लिए उसकी मदद मांगती है, तो उसे अपने अतीत का सच पता चलता है.

'मिराई' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

12 सितंबर को रिलीज़ होने के बाद से, यह फिल्म सिनेमाघरों में 21-24 दिनों से ज़्यादा समय तक चली और भारत में 92 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. फिल्म ने दुनिया भर में 141 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करते हुए शानदार परफॉर्म किया. बाद में इसे पवन कल्याण की 'ओजी' और ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' जैसी बड़ी रिलीज़ से कड़ी टक्कर मिली, जिसका असर बाद के हफ़्तों में इसके बॉक्स ऑफिस पर पड़ा. 'हनुमान' जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के बाद, यह फ़िल्म तेजा सज्जा की एक और बड़ी हिट है.