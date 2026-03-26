अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, 'धुरंधर 2' को चुनौती देंगी हिंदी-साउथ की ये फिल्में

हर हफ्ते में सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज होती हैं. जैसे 19 मार्च यानी पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि देखने वाले देखते ही रह गए. लेकिन अप्रैल का महीना भी किसी मायने में कम नहीं होने वाला है. इस महीने में भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. जो 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों की भी फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं. आइये बताते हैं इस लिस्ट में किन किन फिल्मों का नाम है.

अप्रैल में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्में

साल 2026 के अप्रैल महीने में कई सारी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइये बताते हैं ये कौन सी फिल्में हैं और किस तारीख को रिलीज हो रही हैं.

चिरंजीवी हनुमान (Chiranjivi Hanuman)

ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है जो 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म हनुमान जी की डिवाइन यात्रा को दिखाएगी और उनके राम जी के प्रति प्रेम और भक्ति को बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दर्शखों तक पहुंचाएगी.

अवारापन 2 (Awarapan 2)

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म का सीक्वल 'अवारापन 2' भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि फिलहाल इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.

भूत बंगला (Bhoot Bangla)

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों काफी चर्चा में है. ये फिल्म भी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म में अक्षय के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, मनोज जोशी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं.

डकैत (Dacoit)

मृणाल ठाकुर और आदि विशेष स्टारर फिल्म 'डकैत' हिंदी के साथ ही तेलुगू भाषा में भी रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अश्रय की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ होने वाला है. ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी भी नजर आने वाले हैं.

मातृभूमि (Matrabhumi)

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम अब 'मातृभूमि' हो गया है. ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच तगड़ा क्रेज हैं. हालांकि खबरों की मानें तो इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा सकती है. लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है.

गिन्नी वेड्स सनी 2 (Ginni Weds Sunny 2)

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' अप्रैल के महीने की 24 तारीख को रिलीज होने वाली है. ये फिल्म विक्रांत मैस्सी और यामी गौतम की साल 2020 में आई फिल्म का सीक्वल है. ये भी एक रोमांस, कॉमेडी फिल्म होगी.

अप्रैल में रिलीज होने वाली साउथ इंडियन फिल्में

साल 2026 के अप्रैल महीने में कई सारी साउथ इंडियन फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तारीख को धमाल मचाएंगी, आइये जानते हैं.

राकासा (Raakaasaa)

तेलुगू भाषा की ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है, जिसमें संगीत शोभन, नयन सारिका, वेनेला किशोर, ब्रह्माजी, तनिकेला भरानी और आशीष विद्यार्थी नजर आएंगे. ये फिल्म एक लोककथा पर आधारित है, जिसका निर्देशन मानसा शर्मा ने किया है.

कारमेनी सेलवम (Carmeni Selvam)

तमिल भाषा की ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो एक व्यक्ति के इर्द- गिर्द घूमती है जो सभी से प्यार करता है. फिल्म में एमजी अभिनया, समुर्थिराकानी, गौतम वासुदेव मेनन, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली आदि नजर आने वाले हैं.

पैट्रिऑट (Patriot)

ये फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्त देगी. ये फिल्म नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बनी है और देशभक्ति दिखाने वाली है. फिल्म में ममूथी, मोहनलाल, फहाद फाजिल, नयनतारा, रेवती, दर्शना राजेंद्रम नजर आने वाले हैं.

पेड्डी (Peddi)

रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. तैलुगू भाषा की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. जो 1980 के दौरान के आंध्र प्रदेश की कहानी दिखाएगी. फिल्म में जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं.

कारा (Kara)

बॉक्स ऑफिस पर 30 अप्रैल की तारीख काफी खास रहने वाली है. क्योंकि इस दिन तीन साउथ फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' भी इसी तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में ममिथा बैजू, केएस रविकुमार, करुणास, जयराम जैसे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं.

फ्लैशबैक (Flashback)

तमिल भाषा की ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म में मुख्य किरदार में प्रभुदेवा और रेजिना कसांड्रा नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्देशन डॉन सेंडी ने किया है. फिल्म में अनुसुइया भरद्वाज भी हैं जो एक पिवोटल रोल में नजर आएंगी.