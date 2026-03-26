अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, 'धुरंधर 2' को चुनौती देंगी हिंदी-साउथ की ये फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडUpcoming Movies April 2026: ‘भूत बंगला’ से ‘डकैत’ तक, अप्रैल में रिलीज होंगी हिंदी-साउथ की बड़ी फिल्में

Upcoming Movies April 2026: ‘भूत बंगला’ से ‘डकैत’ तक, अप्रैल में रिलीज होंगी हिंदी-साउथ की बड़ी फिल्में

Upcoming Movies in April 2026: अप्रैल के महीने में हिंदी और साउथ की कई फिल्में रिलीज हो रही है जैसे 'डकैत', 'पेड्डी', 'भूत बंगला', 'मातृभूमि' आदि. आइये दिखाते हैं पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Mar 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

हर हफ्ते में सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज होती हैं. जैसे 19 मार्च यानी पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि देखने वाले देखते ही रह गए. लेकिन अप्रैल का महीना भी किसी मायने में कम नहीं होने वाला है. इस महीने में भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. जो 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों की भी फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं. आइये बताते हैं इस लिस्ट में किन किन फिल्मों का नाम है.

अप्रैल में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्में
साल 2026 के अप्रैल महीने में कई सारी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइये बताते हैं ये कौन सी फिल्में हैं और किस तारीख को रिलीज हो रही हैं.

चिरंजीवी हनुमान (Chiranjivi Hanuman)
ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है जो 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म हनुमान जी की डिवाइन यात्रा को दिखाएगी और उनके राम जी के प्रति प्रेम और भक्ति को बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दर्शखों तक पहुंचाएगी.

अवारापन 2 (Awarapan 2)
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म का सीक्वल 'अवारापन 2' भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि फिलहाल इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.

भूत बंगला (Bhoot Bangla)
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों काफी चर्चा में है. ये फिल्म भी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म में अक्षय के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, मनोज जोशी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं.

डकैत (Dacoit)
मृणाल ठाकुर और आदि विशेष स्टारर फिल्म 'डकैत' हिंदी के साथ ही तेलुगू भाषा में भी रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अश्रय की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ होने वाला है. ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी भी नजर आने वाले हैं.

मातृभूमि (Matrabhumi)
सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम अब 'मातृभूमि' हो गया है. ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच तगड़ा क्रेज हैं. हालांकि खबरों की मानें तो इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा सकती है. लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है.

गिन्नी वेड्स सनी 2 (Ginni Weds Sunny 2)
अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' अप्रैल के महीने की 24 तारीख को रिलीज होने वाली है. ये फिल्म विक्रांत मैस्सी और यामी गौतम की साल 2020 में आई फिल्म का सीक्वल है. ये भी एक रोमांस, कॉमेडी फिल्म होगी.

अप्रैल में रिलीज होने वाली साउथ इंडियन फिल्में
साल 2026 के अप्रैल महीने में कई सारी साउथ इंडियन फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तारीख को धमाल मचाएंगी, आइये जानते हैं. 

राकासा (Raakaasaa)
तेलुगू भाषा की ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है, जिसमें संगीत शोभन, नयन सारिका, वेनेला किशोर, ब्रह्माजी, तनिकेला भरानी और आशीष विद्यार्थी नजर आएंगे. ये फिल्म एक लोककथा पर आधारित है, जिसका निर्देशन मानसा शर्मा ने किया है.

कारमेनी सेलवम (Carmeni Selvam)
तमिल भाषा की ये फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो एक व्यक्ति के इर्द- गिर्द घूमती है जो सभी से प्यार करता है. फिल्म में एमजी अभिनया, समुर्थिराकानी, गौतम वासुदेव मेनन, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली आदि नजर आने वाले हैं.

पैट्रिऑट (Patriot)
ये फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्त देगी. ये फिल्म नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बनी है और देशभक्ति दिखाने वाली है. फिल्म में ममूथी, मोहनलाल, फहाद फाजिल, नयनतारा, रेवती, दर्शना राजेंद्रम नजर आने वाले हैं.

पेड्डी (Peddi)
रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. तैलुगू भाषा की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. जो 1980 के दौरान के आंध्र प्रदेश की कहानी दिखाएगी. फिल्म में जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं.

कारा (Kara)
बॉक्स ऑफिस पर 30 अप्रैल की तारीख काफी खास रहने वाली है. क्योंकि इस दिन तीन साउथ फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' भी इसी तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में ममिथा बैजू, केएस रविकुमार, करुणास, जयराम जैसे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं.

फ्लैशबैक (Flashback)
तमिल भाषा की ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म में मुख्य किरदार में प्रभुदेवा और रेजिना कसांड्रा नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्देशन डॉन सेंडी ने किया है. फिल्म में अनुसुइया भरद्वाज भी हैं जो एक पिवोटल रोल में नजर आएंगी.

और पढ़ें
Published at : 26 Mar 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Bollywood Films South Indian Films Upcoming Movies In April 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Upcoming Movies April 2026: ‘भूत बंगला’ से ‘डकैत’ तक, अप्रैल में रिलीज होंगी हिंदी-साउथ की बड़ी फिल्में
अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, 'धुरंधर 2' को चुनौती देंगी हिंदी-साउथ की ये फिल्में
बॉलीवुड
3 घंटे 22 मिनट की चार हीरो वाली ये फिल्म OTT पर No.1, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को पछाड़ा
3 घंटे 22 मिनट की इस फिल्म ने ओटीटी पर मचाया भौकाल, ‘धुरंधर’ को किया पीछे
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' अभी तक क्यों नहीं देख पाए Vicky Kaushal? बोले-'पहला पार्ट पसंद आया, लेकिन..'
'धुरंधर 2' अभी तक क्यों नहीं देख पाए Vicky Kaushal? बोले-'पहला पार्ट पसंद आया, लेकिन..'
बॉलीवुड
इन 9 फिल्मों ने रणवीर सिंह को बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', पढ़ें पूरी लिस्ट
इन 9 फिल्मों ने रणवीर सिंह को बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', पढ़ें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
होर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
करण कुंद्रा ने गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश संग कर ली शादी? सोशल मीडिया पर उड़ी खबरों का ये है सच
करण कुंद्रा ने गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश संग कर ली शादी? सोशल मीडिया पर उड़ी खबरों का ये है सच
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
शिक्षा
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
जनरल नॉलेज
Orchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget