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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज बंद हुआ तो LPG के लिए छटपटाने लगी दुनिया, अब अगर ईरान ने इस रास्ते को रोका तो क्या होगा?

होर्मुज बंद हुआ तो LPG के लिए छटपटाने लगी दुनिया, अब अगर ईरान ने इस रास्ते को रोका तो क्या होगा?

Iran US War: ईरान एक और समुद्री रास्ते बाब-अल-मंडेब को भी बंद करने की बात कर रहा है. बाब अल मंडेब के वेस्ट में अफ्रीका के दो देश जिबूती और एरिट्रिया हैं, वहीं पूर्वी हिस्से में अरब देश यमन है.

By : अविनाश राय | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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अमेरिका से चल रही जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी. पेट्रोल पंपों पर लाइन लगने लगी और रसोईघरों में मौजूद सिलिंडर धूल फांकने लगे. ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद पड़ने का कुछ ऐसा ही असर हुआ है लेकिन ये तो सिर्फ एक रास्ता है, जिसे ईरान ने बंद किया है. अभी तो ईरान एक और रास्ते बाब-अल-मंडेब को भी बंद करने की बात कर रहा है. अगर ईरान ने उस दूसरे रास्ते को भी बंद कर दिया तो फिर दुनिया पर क्या होगा?

बाब अल मंडेब के पश्चिमी हिस्से में अफ्रीका के दो देश जिबूती और एरिट्रिया हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में अरब देश यमन है. इन दोनों के बीच मौजूद बाब अल मंडेब अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है. अदन की खाड़ी से जो जहाज निकलते हैं, वो बाब अल मंडेब को पार करके लाल सागर पहुंचते हैं. वहां से ये जहाज स्वेज नहर तक जाते हैं और फिर इस स्वेज नहर से निकलकर जहाज भूमध्य सागर की ओर चले जाते हैं, जहां ये यूरोप की सीमा शुरू होती है.

दुनिया के नक्शे में अगर नीचे की तरफ देखें तो बाब अल मंडेब से अदन की खाड़ी होते हुए जहाज एशिया में अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंचते हैं. यानी कि आसान भाषा में कहें तो बाब अल मंडेब वो रास्ता है, जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है.

क्या बाब अल मंडेब पर नियंत्रण कर सकता है ईरान?

वैसे तो बाब अल मंडेब ईरान की पहुंच से बहुत दूर है. ईरान सीधे तौर पर बाब अल मंडेब पर उतना नियंत्रण नहीं कर सकता, जितना नियंत्रण उसका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर है. हालांकि बाब अल मंडेब यमन से जुड़ा हुआ है और यमन के इस इलाके में उन हूतियों का कब्जा है जो सीधे तौर पर ईरान से ही संचालित होते हैं. ऐसे में ईरान हूतियों के जरिए बाब-अल-मंडेब से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है, जिससे शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से अपने जहाज भेजना बंद कर सकती हैं. जो जहाज इस रास्ते से जाने के लिए राजी भी होंगे, बीमा कंपनियां वॉर रिस्क सरचार्ज लगा देंगी, जिससे माल की कीमत बढ़ जाएगी और फिर अपने आप ही ये रास्ता भी होर्मुज की तरह ही बंद हो जाएगा.

पूरी दुनिया के कारोबार पर पड़ेगा असर

अब सबसे बड़ा सवाल कि बाब अल मंडेब बंद हुआ तो क्या होगा? बाब अल मंडेब वो रास्ता है, जिसके जरिए पूरी दुनिया का करीब 12 से 15 फीसदी कारोबार होता है. दुनिया का 10 फीसदी से भी ज्यादा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है. 30 फीसदी कंटेनर ट्रैफिक इसी रास्ते पर है. रास्ते के बंद होने का मतलब ये होगा कि एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा रास्ता खत्म हो जाएगा.

अगर ये रास्ता बंद होता है तो सबसे ज्यादा मुसीबत यूरोप को होगी, क्योंकि चाहे तेल हो या गैस, यूरोप को भी सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों से ही होती है और मिडिल ईस्ट के देशों से इस सप्लाई का जो रास्ता है, वो बाब अल मंडेब से ही होकर गुजरता है. अगर होर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों ही एक साथ बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का करीब 30 फीसदी कारोबार इससे प्रभावित हो सकता है.

बाब अल मंडेब के बंद होने का भारत पर पड़ेगा असर?

अब रहा सवाल कि भारत पर इसका कितना असर होगा. उसका जवाब ये है कि अगर बाब अल मंडेब बंद होता है तो भारत को हो रही तेल और गैस की सप्लाई पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि मिडिल ईस्ट से आ रहे तेल और गैस के लिए भारत को बाब अल मंडेब नहीं बल्कि होर्मुज की ही जरूरत है और ईरान ने भारत के लिए होर्मुज को खोलने का दावा किया है.

हालांकि दिक्कत ये है कि भारत का यूरोप के साथ जितना भी कारोबार है, उसका रास्ता तो यही बाब अल मंडेब ही है. भारत के अरब सागर से जो जहाज मोबाइल, कपड़े और अनाज लेकर यूरोपियन देशों को जाते हैं, वो अदन की खाड़ी होते हुए, बाब-अल मंडेब होते हुए लाल सागर पहुंचते हैं और वहां से स्वेज नहर को पार कर यूरोप में दाखिल हो जाते हैं. 

अगर बाब अल मंडेब बंद हुआ तो फिर भारत का यूरोप-अमेरिका को निर्यात और यूरोप-अमेरिका से हो रहा आयात भी प्रभावित होगा. विकल्प सिर्फ ये है कि अगर भारत को आयात-निर्यात जारी रखना है तो फिर जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना होगा. ये रास्ता कम से कम 15 से 20 दिन लंबा है, जिससे लागत बढ़ेगी और अगर लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ना भी तय है. विदेश से आ रहा सामान भारत में महंगा होगा और भारत जो सामान यूरोप-अमेरिका को बेच रहा है वो भी महंगा होगा तो निर्यात पर असर तय है, जो तकरीबन 240 अरब डॉलर से ज्यादा का है.

भारत आने वाली इन चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा असर

इसमें भारत में आने वाले जरूरी कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ सकती है. इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और रुपये की कीमत भी गिर जाएगी. अगर ईरान हॉर्मुज और बाब अल-मंडेब दोनों को प्रभावित करने में सफल रहता है, तो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और UAE के पास अपना तेल बाहर भेजने का कोई सुरक्षित समुद्री रास्ता नहीं बचेगा. फिर यूरोप-अमेरिका तक तेल गैस की पहुंच या तो बेहद मुश्किल हो जाएगी या फिर इतनी महंगी हो जाएगी कि कोई उसे खरीद भी नहीं पाएगा. अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में जो आर्थिक मंदी आएगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ही टूट जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर यूरोपियन देशों पर पड़ेगा.

अमेरिका चाहेगा कि खुला रहे बाब अल मंडेब 

हालांकि अमेरिका की कोशिश है कि वो होर्मुज के बाद बाब अल मंडेब को बंद न होने दे. होर्मुज के बंद होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देशों से अपील की थी कि वो अपनी सेना भेजें, जिससे होर्मुज को खुलवाया जा सके, लेकिन कोई भी देश तैयार नहीं हुआ. अब बाब अल मंडेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है. हालांकि इसके लिए अमेरिका थोड़ा तैयार है, क्योंकि उसने बाब अल मंडेब से लगते अफ्रीकी देश जिबूती में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं. चीन और फ्रांस की सेनाएं भी जिबूती में हैं.

ये हूतियों पर हमला करके बाब अल मंडेब की सुरक्षा कर सकती हैं, लेकिन ये भी इतना महंगा सौदा है कि शायद ही कोई हूतियों के साथ जंग के लिए तैयार हो. क्योंकि हूती जहाजों पर जो हमला करते हैं वो सस्ते-सस्ते ड्रोन से करते हैं जबकि इन ड्रोन्स को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी खर्चीला है. लाल सागर में हूती जहाजों पर हमला कर अपनी बादशाहत साबित कर चुके हैं. अब उनका अगला निशाना बाब-अल मंडेब है, जिसे बंद करने के लिए हूतियों को सिर्फ ईरान के इशारे का इंतजार भर है.

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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