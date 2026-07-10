ओटीटी पर फिल्मों का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. करीब 9 महीने बाद आखिरकार एक सुपरहिट मलयालम फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. खास बात ये है कि ये फिल्म सिर्फ मलयालम ही नहीं, बल्कि हिंदी समेत कई भाषाओं में भी स्ट्रीम की जाएगी. आइए जानते हैं इसे आप कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म

इस फिल्म का नाम है 'बाल्टी'. ये फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. और अब लंबे इंतजार के बाद ये फिल्म 10 जुलाई से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म मलायालम समेत तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम होगी.

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सिनेमाघरों में रिलीज के समय 'बाल्टी' को दर्शकों और समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि ओटीटी पर इस फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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'बाल्टी' की कहानी

'बाल्टी' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसे एक शहर में दिखाई गई है. फिल्म चार दोस्तों की कहानी है, जो बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी होते हैं. लेकिन एक घटना के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है और वे अनजाने में अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं.

'बाल्टी' का कलेक्शन

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. सैकनिल्क के मुताबिक, 'बाल्टी' ने दुनियाभर में 9.82 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं भारत में 9.82 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 8.56 करोड़ रुपये रहा. फिल्म को आईएमडीबी पर 10 मे से 6.4 की रेटिंग मिली है.

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फिल्म की कास्ट

फिल्म में शांतनु भाग्यराज, प्रीति असरानी, अल्फोंस पुथरेन और पूर्णिमा इंद्रजीत भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. 'बाल्टी' अभिनेता शेन निगम के करियर की बतौर लीड एक्टर 25वीं फिल्म है. फिल्म का संगीत म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर ने तैयार किया है.

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