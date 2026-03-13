हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!

Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!

Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' प्रीमियर शो के लिए हो रही प्री बुकिंग में ही तहलका मचा रही है. अब ये पवन कल्याण का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचने से इंचभर दूर रह गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Mar 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये  19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म को लेकर पहले ही एक्साइटमेंट पीक पर है. वहीं फिल्म की ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले, यानी 18 मार्च को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए हैं और फिलहाल इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग जारी है.

दिलचस्प बात ये है कि पेड प्रीव्यू शोज के लिए धुआंधार प्री टिकट सेल हो रही है जिसे देखकर ट्रेड एनालिस्टों ने भविष्यवाणी कर दी है कि ये धुरंधर से भी बड़ी फिल्म साबित होगी. इन सबके बीच चलिए यहां जान लेते हैं धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितना कलेक्शन कर डाला है?

'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में कितना कर लिया कलेक्शन?
'धुरंधर 2' या 'धुरंधर द रिवेंज'  के लिए पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. इसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही हैं. फिल्म के हर घंटे टिकट बिक रहे हैं जिसके चलते इसने रिलीज से पहले ही तगड़ा कलेक्शन कर लिया.

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को सुबह 10 बजे तक की ताजा बुकिंग के मुताबिक, फ़िल्म ने पूरे भारत में प्रीमियर प्री-सेल्स से अब तक 9 हजार 103 शोज के लिए 4 लाख 77 हजार 981 टिकटो की प्री सेल हुई है.
  • पूरे देश में हुई प्री सेल से अब तक 'धुरंधर 2' ने बिना ब्लॉक सीटों के 24.46 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • जबकि ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन 29.4 करोड़ पहुंच चुका है. इसी के साख फिल्म की ऐतिहासिक ओपनिंग की ज़मीन तैयार हो गई है.

किन स्टेट्स में हो रही सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग?
एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र राज्य चल रहा है. इसके बाद दिल्ली का नंबर है. यहां सबसे ज्यादा धुरंधर 2 के प्रीमियर शो के लिए टिकटों की बिक्री हो रही है.

  • महाराष्ट्र – 6.45 करोड़
  • दिल्ली – 4.75 करोड़
  • कर्नाटक – 4.17 करोड़
  • गुजरात – 1.38 करोड़
  • तेलंगाना – 1.34 करोड़

ओजी का टूटने वाला है रिकॉर्ड
अभी की बुकिंग की रफ़्तार और ज़बरदस्त तेज़ी को देखते हुए, 'धुरंधर 2' भारत में प्रीमियर से 30 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली पहली भारतीय फ़िल्म बनने जा रही है।. अभी का रिकॉर्ड पवन कल्याण की फ़िल्म 'OG' के नाम है, जिसने प्रीमियर से लगभग 25 करोड़ की कमाई की थी, जो किसी भी भारतीय फ़िल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रीमियर था. 'धुरंधर 2' इस रिकॉर्ड को तोड़ने से इंचभर दूर है.

धुरंधर 2 के प्रीव्यू टिकट कहाँ से खरीदें?
इन प्रीव्यू शो के टिकट अभी बुक माई शो और District जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स के ज़रिए अवेलेबल हैं, ट्रेड सूत्रों के अनुसार, प्रीव्यू स्क्रीनिंग 18 मार्च को शाम 4 से 5 बजे के बीच शुरू होंगी, जो थिएटर पर डिपेंड करेगा. फैंस की भारी मांग को देखते हुए, कई थिएटर उस शाम एक्स्ट्रा शो भी दिखा रहे हैं. हालाँकि प्रीव्यू पूरे भारत में होंगे, लेकिन वे हर शहर में अवेलेबल नहीं होगें.

धुरंधर, दिसंबर में रिलीज़ हुई थी. ये स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही थी और इसने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये कमाए. अब इसका सीक्वल भारतीय जासूस हमज़ा की कहानी बताता है, जिसे जसकीरत सिंह रंगी के नाम से भी जाना जाता है और जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है. शनिवार को, जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने धुरंधर 2: द रिवेंज का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया था. लगभग चार मिनट के इस प्रीव्यू ने दर्शकों को फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 13 Mar 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!
'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!
बॉलीवुड
Friday Movie Releases: आज थिएटर में रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में, बॉलीवुड से तमिल तक दमदार लाइन-अप
फ्राइडे रिलीज: आज थिएटर में रिलीज हो रही हैं ये 9 फिल्में, हिंदी से तेलुगु तक, हर लैंग्वेज में फुल एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड
April Hindi 2026 Release: अप्रैल में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक मचाएंगे धमाल, रिलीज होंगी ये फिल्में
अप्रैल के महीने में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक मचाएंगे धमाल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 14: 'द केरल स्टोरी 2 ने 14वें दिन भी काटा बवाल, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को पछाड़ बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
'द केरल स्टोरी 2 ने 14वें दिन भी काटा बवाल, 'बॉर्डर 2' को पछाड़ बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking | PM Modi
Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिंदू नववर्ष पर रामनगरी में घर-घर जलेगा दीप, फहरेगा धर्म ध्वज, संतों के साथ निकलेगी रामकोट परिक्रमा
हिंदू नववर्ष पर रामनगरी में घर-घर जलेगा दीप, फहरेगा धर्म ध्वज, निकलेगी रामकोट परिक्रमा
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Khosla Ka Ghosla 2 Release Date: अनुपम खेर- बोमन ईरानी की ‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
ट्रेंडिंग
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
हेल्थ
Benefits Of Drinking Water: चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget