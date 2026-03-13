'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म को लेकर पहले ही एक्साइटमेंट पीक पर है. वहीं फिल्म की ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले, यानी 18 मार्च को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए हैं और फिलहाल इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग जारी है.

दिलचस्प बात ये है कि पेड प्रीव्यू शोज के लिए धुआंधार प्री टिकट सेल हो रही है जिसे देखकर ट्रेड एनालिस्टों ने भविष्यवाणी कर दी है कि ये धुरंधर से भी बड़ी फिल्म साबित होगी. इन सबके बीच चलिए यहां जान लेते हैं धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितना कलेक्शन कर डाला है?

'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में कितना कर लिया कलेक्शन?

'धुरंधर 2' या 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. इसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही हैं. फिल्म के हर घंटे टिकट बिक रहे हैं जिसके चलते इसने रिलीज से पहले ही तगड़ा कलेक्शन कर लिया.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को सुबह 10 बजे तक की ताजा बुकिंग के मुताबिक, फ़िल्म ने पूरे भारत में प्रीमियर प्री-सेल्स से अब तक 9 हजार 103 शोज के लिए 4 लाख 77 हजार 981 टिकटो की प्री सेल हुई है.

पूरे देश में हुई प्री सेल से अब तक 'धुरंधर 2' ने बिना ब्लॉक सीटों के 24.46 करोड़ का कलेक्शन किया है.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ कलेक्शन 29.4 करोड़ पहुंच चुका है. इसी के साख फिल्म की ऐतिहासिक ओपनिंग की ज़मीन तैयार हो गई है.

किन स्टेट्स में हो रही सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग?

एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र राज्य चल रहा है. इसके बाद दिल्ली का नंबर है. यहां सबसे ज्यादा धुरंधर 2 के प्रीमियर शो के लिए टिकटों की बिक्री हो रही है.

महाराष्ट्र – 6.45 करोड़

दिल्ली – 4.75 करोड़

कर्नाटक – 4.17 करोड़

गुजरात – 1.38 करोड़

तेलंगाना – 1.34 करोड़

ओजी का टूटने वाला है रिकॉर्ड

अभी की बुकिंग की रफ़्तार और ज़बरदस्त तेज़ी को देखते हुए, 'धुरंधर 2' भारत में प्रीमियर से 30 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली पहली भारतीय फ़िल्म बनने जा रही है।. अभी का रिकॉर्ड पवन कल्याण की फ़िल्म 'OG' के नाम है, जिसने प्रीमियर से लगभग 25 करोड़ की कमाई की थी, जो किसी भी भारतीय फ़िल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रीमियर था. 'धुरंधर 2' इस रिकॉर्ड को तोड़ने से इंचभर दूर है.

धुरंधर 2 के प्रीव्यू टिकट कहाँ से खरीदें?

इन प्रीव्यू शो के टिकट अभी बुक माई शो और District जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स के ज़रिए अवेलेबल हैं, ट्रेड सूत्रों के अनुसार, प्रीव्यू स्क्रीनिंग 18 मार्च को शाम 4 से 5 बजे के बीच शुरू होंगी, जो थिएटर पर डिपेंड करेगा. फैंस की भारी मांग को देखते हुए, कई थिएटर उस शाम एक्स्ट्रा शो भी दिखा रहे हैं. हालाँकि प्रीव्यू पूरे भारत में होंगे, लेकिन वे हर शहर में अवेलेबल नहीं होगें.

धुरंधर, दिसंबर में रिलीज़ हुई थी. ये स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही थी और इसने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये कमाए. अब इसका सीक्वल भारतीय जासूस हमज़ा की कहानी बताता है, जिसे जसकीरत सिंह रंगी के नाम से भी जाना जाता है और जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है. शनिवार को, जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने धुरंधर 2: द रिवेंज का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया था. लगभग चार मिनट के इस प्रीव्यू ने दर्शकों को फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड कर दिया है.