तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल

तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान तो मचा बवाल, शाहरुख खान को भी लिया निशाने पर
'लॉक अप सीजन 2' में नजर आ रही अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन के एक बयान पर बवाल मच गया है. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए अमीरों और गरीबों को लेकर बड़ा बयान दे डाला.
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में शुरू हुआ 'लॉकअप: सच या सजा' शो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें 14 कंटेस्टेंट के बीच दमदार जंग देखने को मिल रही है. शो में सभी कंटेस्टेंट कोई न कोई ऐसा खुलासा कर रहे हैं जिससे दर्शक भी हैरान हो रहे हैं. वहीं कई कंटेस्टेंट के बयानों पर बवाल भी मच रहा है. मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन भी शो में नजर आ रही हैं और अब उन्होंने तीसरा बच्चा न होने पर बात की है. साथ ही शाहरुख खान का नाम भी लिया.
तीसरा बच्चा न होने पर छलका माधुरी जैन का दर्द
माधुरी जैन ने हाल ही में शो पर बताया कि उन्हें तीसरा बच्चा न होने का मलाल है. उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे के लिए काफी देर हो चुकी थी. शो पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने कहा, 'तीसरा बच्चा आपको जवान रखता है. अगर आप शाहरुख खान समेत सभी अमीर लोगों को देखें, तो उनके तीसरा बच्चा है.'
‘अमीर जितने बच्चे करेंगे, उतनी अमीरी बढ़ेगी। ग़रीब जितने बच्चे करेंगे, उतनी गरीबी बढ़ेगी।’ @netflix के शो लॉकअप में बिजनेस मैन @Ashneer_Grover की पत्नी Madhuri Jain Grover के सीधे विचार। pic.twitter.com/6z0CNfEQSd— Vikas Kumar (@vikaskumar86) July 5, 2026
ये भी पढ़ें: राम चरण-जाह्नवी कपूर की 'पेद्दी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
अमीरों और गरीबों पर दिया ऐसा बयान
आगे माधुरी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर काफी बवाल मच गया. माधुरी आगे कहती हैं, 'हम दो हमारे दो' वाली कहावत हर किसी पर लागू नहीं होती. जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही दौलत बढ़ेगी. जितने गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही गरीबी बढ़ेगी.'
माधुरी के बयान पर भड़के लोग
एक यूजर ने माधुरी के बयान पर लिखा, 'अगर गरीब के बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए काम कौन करेगा??? हो सकता है कि वह अपने धोखेबाज पति की वजह से अमीर हो गई हो, लेकिन फिर भी गरीबों की तरह सोचती है.'
Agar garib ke bache nahi honge then who will do work for you ???— Indic Spectrum (@IndicSpectrum) July 5, 2026
She might have become ruch cos of her fraud husband but still think like poor https://t.co/qASlyb4vUR
एक ने कमेंट किया, 'तुम लोग कितने बेवकूफ और मूर्ख हो. यह सारा घमंड खत्म हो जाएगा. इसी घमंड की वजह से तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा, यह पक्का है; भगवान तुम्हें सबक सिखाएंगे.'
@Ashneer_Grover— Neeraj (@Saineeraj99) July 5, 2026
what a dik head u doles and idiots
all these arrogance will go
becoz of this arrogance all ur money will go this is very sure god will teach you guys a lesson. https://t.co/SXnZJaxn8q
वहीं एक ने यूजर ने लिखा, 'असल में, उन्हें हमारे देश में आय के बहुत ज़्यादा असमान बंटवारे के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें यहाँ ज़रूरी बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी भी नहीं है.' हालांकि माधुरी को अपने बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन भी मिला है. कई लोगों ने उनके बयान को सही भी ठहराया है.
Basically, She is unaware of the concept of highly unequal distribution of income in our country….and lack of basic economics knowledge required here.— Saurya Bajpai (@SauryaBajpai) July 6, 2026
ये भी पढ़ें: कभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें
लॉक अप 2 के बारे में
27 जून से नेटफ्लिक्स पर शुरू हुए लॉकअप अप सच या लॉकअप अप सीजन 2 में माधुरी जैन, राम कपूर, आकांक्षा चमोला, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा सहित 14 कंटेस्टेंट थे. हाल ही में श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर हो गई थीं. वो एलिमिनेट होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं. इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख मिलकर होस्ट कर रहे हैं.