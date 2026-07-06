तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीतीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान तो मचा बवाल, शाहरुख खान को भी लिया निशाने पर

तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान तो मचा बवाल, शाहरुख खान को भी लिया निशाने पर

'लॉक अप सीजन 2' में नजर आ रही अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन के एक बयान पर बवाल मच गया है. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए अमीरों और गरीबों को लेकर बड़ा बयान दे डाला.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर हाल ही में शुरू हुआ 'लॉकअप: सच या सजा' शो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें 14 कंटेस्टेंट के बीच दमदार जंग देखने को मिल रही है. शो में सभी कंटेस्टेंट कोई न कोई ऐसा खुलासा कर रहे हैं जिससे दर्शक भी हैरान हो रहे हैं. वहीं कई कंटेस्टेंट के बयानों पर बवाल भी मच रहा है. मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन भी शो में नजर आ रही हैं और अब उन्होंने तीसरा बच्चा न होने पर बात की है. साथ ही शाहरुख खान का नाम भी लिया.

तीसरा बच्चा न होने पर छलका माधुरी जैन का दर्द

माधुरी जैन ने हाल ही में शो पर बताया कि उन्हें तीसरा बच्चा न होने का मलाल है. उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे के लिए काफी देर हो चुकी थी. शो पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने कहा, 'तीसरा बच्चा आपको जवान रखता है. अगर आप शाहरुख खान समेत सभी अमीर लोगों को देखें, तो उनके तीसरा बच्चा है.'

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अमीरों और गरीबों पर दिया ऐसा बयान

आगे माधुरी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर काफी बवाल मच गया. माधुरी आगे कहती हैं, 'हम दो हमारे दो' वाली कहावत हर किसी पर लागू नहीं होती. जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही दौलत बढ़ेगी. जितने गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही गरीबी बढ़ेगी.'

माधुरी के बयान पर भड़के लोग

एक यूजर ने माधुरी के बयान पर लिखा, 'अगर गरीब के बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए काम कौन करेगा??? हो सकता है कि वह अपने धोखेबाज पति की वजह से अमीर हो गई हो, लेकिन फिर भी गरीबों की तरह सोचती है.'


एक ने कमेंट किया, 'तुम लोग कितने बेवकूफ और मूर्ख हो. यह सारा घमंड खत्म हो जाएगा. इसी घमंड की वजह से तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा, यह पक्का है; भगवान तुम्हें सबक सिखाएंगे.'

वहीं एक ने यूजर ने लिखा, 'असल में, उन्हें हमारे देश में आय के बहुत ज़्यादा असमान बंटवारे के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें यहाँ ज़रूरी बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी भी नहीं है.' हालांकि माधुरी को अपने बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन भी मिला है. कई लोगों ने उनके बयान को सही भी ठहराया है.

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लॉक अप 2 के बारे में

27 जून से नेटफ्लिक्स पर शुरू हुए लॉकअप अप सच या लॉकअप अप सीजन 2 में माधुरी जैन, राम कपूर, आकांक्षा चमोला, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा सहित 14 कंटेस्टेंट थे. हाल ही में श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर हो गई थीं. वो एलिमिनेट होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं. इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख मिलकर होस्ट कर रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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Madhuri Jain
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