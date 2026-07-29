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सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, सेट पर सिक्योरिटी टाइट

Alliance: सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं. अब सलमान खान सोहेल से मिलने के लिए रियलिटी शो में पहुंचे हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jul 2026 08:37 PM (IST)
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रियलिटी शो 'अलायंस' जबरदस्त चर्चा में है. इस शो में सोहेल खान नजर आ रहे हैं. उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी शो का हिस्सा थीं. हालांकि, अभी वो शो से बाहर हो गई हैं. अब शो में सलमान खान ने गेस्ट एंट्री ली है. सलमान खान सोहेल से मिलने के लिए पहुंचे हैं. सलमान इस दौरान टाइट सिक्योरिटी में दिखे. अभी सलमान की फोटोज और वीडियोज सामने नहीं आई हैं. किसी को भी शो के सेट पर जाने की परमिशन नहीं थी.

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खबरें हैं कि सलमान एक घंटे के लिए शो में  रहेंगे. वो सोहेल को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करेंगे. सोहेल के लिए पिछला हफ्ता काफी इमोशनल रहा है. ऐसे में सलमान का शो में जाना सोहेल के लिए काफी मोटिवेटिंग होने वाला है. सलमान की एंट्री वाला एपिसोड अभी रिलीज होना बाकी है.

सलमान खान अपनी फैमिली के काफी क्लोज हैं. वो हर अच्छे-बुरे वक्त में परिवार के साथ रहते हैं. अपने भाइयों के साथ सलमान खान का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं.


सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, सेट पर सिक्योरिटी टाइट

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'लॉकअप 2' प्रमोट कर रहे अरबाज खान 

वहीं एक तरफ सलमान खान सोहेल से मिलने के लिए 'अलायंस' पहुंचे हैं. वहीं अरबाज खान को 'नेटफ्लिक्स' के शो 'लॉकअप 2' का प्रमोशन करते हुए देखा गया. उर्फी जावेद ने अरबाज का वीडियो पोस्ट करके लिखा- अरबाज लॉकअप प्रमोशन कर रहे हैं. जबकि उनके भाई अलायंस में हैं. मास्टर स्ट्रोक. टीम नेटफ्लिक्स शानदार.
सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, सेट पर सिक्योरिटी टाइट

बता दें कि 'अलायंस' और 'लॉकअप 2' लगभग एक साथ ही शुरू हुए थे. दोनों ही शोज को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अलायंस में शुरू में रवि किशन भी पहुंचे थे. रवि किशन अपनी बेटी रीवा के साथ पहुंचे थे. हालांकि, कुछ समय बाद रवि शो से बाहर निकल गए थे.

सोहेल खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2002 में 'फिल्म मैंने दिल तुझको दिया' से करियर शुरू किया था. उन्होंने डरना मना है, कृष्णा कॉटेज, आर्यन, पार्टनर, जाने तू... या जाने न, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, हैलो, हीरोज, किसान, वीर, राख, ट्यूबलाइट, लवयात्री जैसी फिल्मों में काम किया. पिछली बार उन्होंने अर्जन सन ऑफ वैजयंती में दिखे थे. हालांकि, सोहेल खान को करियर में वो सक्सेस नहीं मिली जो उनके भाई सलमान खान को मिली.

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

वहीं सलमान खान की बात करें तो वो फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. फिल्म अप्रैल में रिलीज होनी थी. लेकिन फिल्म पोस्टपोन हो गई. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. गाने भी रिलीज हो गए हैं. हालांकि, फिल्म की नई रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है. पिछले दिनों सलमान खान स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर किए गए पोस्ट की वजह से चर्चा में थे. उन्होंने पहले पोस्ट कर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था. फिर अगले दिन पोस्ट कर उन्होंने प्रोटेस्ट को खत्म करने की अपील की थी. इसी के साथ उन्होंने सोनम वांगचुक से भी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jul 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Sohail Khan SALMAN KHAN
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