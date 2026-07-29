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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरितेश देशमुख ने रवि किशन पर साधा निशाना? 'देश की ड्यूटी' वाला बयान वायरल

रितेश देशमुख ने रवि किशन पर साधा निशाना? 'देश की ड्यूटी' वाला बयान वायरल

Riteish Deshmukh on Ravi Kishan: 'लॉक अप 2' के एपिसोड में रितेश देशमुख का बयान वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो अपूर्वा मखीजा से 'देश की ड्यूटी' को लेकर मजाक करते है, तो सभी इसे रवि किशन से जोड़ रहे हैं.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 07:13 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा रियलिटी शो 'लॉक अप 2' हर दिन दिलचस्प होते जा रही है. जहां अपूर्वा मखीजा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और एपिसोड्स में नए ट्विस्ट जोड़े थे. वहीं उनकी असलियत अब सामने आ गई है. हाल ही में शो के होस्ट रितेश देशमुख ने अपूर्वा की सच्चाई बताई और सभी इनमेट्स को हैरान कर दिया. इसी बीच रितेश ने एक ऐसा बयान दिया, जिसे सभी रवि किशन से जोड़ रहे है. 

इनफॉर्मर थीं अपूर्वा मखीजा

शो में रितेश देशमुख ने अपूर्वा मखीजा को लेकर बताया कि वो यहां कोई इनमेट्स बनकर कंपटीशन देने नहीं आई थी, बल्कि वो एक इनफॉर्मर है. वहीं अपूर्वा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो अपूर्वा वेल डन, आपने अपना रोल बखूबी निभाया है. आपको देश की ड्यूटी के लिए तो नहीं जाना है, लेकिन जो ड्यूटी देशमुख ने दी है वो अब खत्म होती है.' हालांकि रितेश का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है और सभी इसे रवि किशन की तरफ इशारा कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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रवि किशन ने दिया था डायलॉग 

बता दें कि रवि किशन कुछ समय पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो की रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आए. शो में वो अपनी बेटी रीवा किशन के साथ इस गेम को खेलने आए थे, हालांकि बीच में ही कई वजहों से वो इससे बाहर चले गए. इसी बीच उन्होंने एक डायलॉग दिया कि 'सिस्टम से मैसेज आया है कि आपको तुरंत अपने देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है. इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा.' 

 
 
 
 
 
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हालांकि, शो से निकलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, क्योंकि शो छोड़ने के तुरंत बाद ही उन्हें एक अवॉर्ड शो में डांस करते हुए देखा गया था और फिल्म 'धमाल 4' का प्रमोशन करते नजर आए. इसी वजह से रितेश के बयान को इससे जोड़ा जा रहा है. 

आने वाला एपिसोड होगा धमाकेदार 

बता दें कि 'लॉक अप 2' इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. शो में अब ज्यादा कंटेस्टेंट्स नहीं बचे है और उनके बीच अभी भी टफ कंपटीशन चल रही है. वहीं अपूर्वा मखीजा के आने से कई रिश्तों की पोल भी खुली, जो दर्शकों को भी हैरान कर रही है. अब आने वाले एपिसोड में इनमेट्स के घरवाले आने वाले है, जहां प्यार, इमोशन, झगड़ा और बहस सब कुछ देखने को मिलेगा.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Lock Up 2 RAVI KISHAN
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