कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती , जानें- कैसी है हालत

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तौबा तौबा' फेम कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस अस्पताल में भर्ती, सीने में हुई थी तकलीफ, जानें- कैसी है हालत

'तौबा तौबा' फेम कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस अस्पताल में भर्ती, सीने में हुई थी तकलीफ, जानें- कैसी है हालत

कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस तो मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें सीने में तकलीफ हुई थी. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 10:34 AM (IST)
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बॉलीवुड कोरियोग्राफर बोस्को लेस्ली मार्टिस मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. दरअसल नेशनल अवॉर्ड विनर कोरियोग्राफर को हेक्टिक शेड्यूल के बीच सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस हुई थी. जिसके बाद एक हफ्ते पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले एक हफ्ते से वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं जो उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं.

बोस्को अस्पताल में भर्ती
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि बोस्को ने तबीयत ठीक न लगने पर डॉक्टरी सलाह ली, जिसके बाद डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा. बॉस्को को 27 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से वह डॉक्टरों केऑब्जर्वेशन में हैं. शुरुआती टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं. हालांकि, डॉक्टर उनकी हालत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला करने से पहले कुछ और टेस्ट कर रहे हैं. अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा, तो कोरियोग्राफर के अगले कुछ दिनों में घर लौटने की उम्मीद है.

वहीं बोस्को या उनके परिवार ने उनका अभी तक कुछ भी ऑफिशियल हेल्थ अपडेट जारी नहीं किया है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इलाज का उन पर अच्छा असर हो रहा है.


तौबा तौबा' फेम कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस अस्पताल में भर्ती, सीने में हुई थी तकलीफ, जानें- कैसी है हालत

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बोस्कों के अस्पताल की तस्वीरों ने फैंस की बढ़ाई चिंता
बोस्को के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से फैंस परेशान हैं, खासकर  सोशल मीडिया पर अस्पताल से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद से फैंस की टेंशन बढ़ी हुई है. इन तस्वीरों में बोस्को अस्पताल के बिस्तर पर दिखाई दे रहे हैं. ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई हैं और फैंस, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के साथी अब उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.


तौबा तौबा' फेम कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस अस्पताल में भर्ती, सीने में हुई थी तकलीफ, जानें- कैसी है हालत

बोस्को के बारे में
बोस्को को सीजर गोंसाल्वेस के साथ 'बोस्को-सीजर' कोरियोग्राफर जोड़ी के एक सदस्य के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने साथ मिलकर बॉलीवुड के कई धमाकेदार डांस नंबर तैयार किए हैं और कई सालों में इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ काम किया है. इस जोड़ी के साथ काम करने के अलावा, बोस्को ने सोलो करियर में भी सफलता हासिल की है और कई हिट गानों की कोरियोग्राफी की है. वे सैनोरिटा, झूमे जो पठान, लैला मैं लैला, घुंघरू और तौबा-तौबा सहित कई हिट गानों को कोरियोग्राफ कर चुके हैं. 

 

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Published at : 01 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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