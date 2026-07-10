कुशाल टंडन ने शिवांगी जोशी को दिया धोखा? श्रेया कालरा का बड़ा खुलासा, कहा- 'मुझे डीएम किया था'

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा का गेम प्लान हर दिन बढ़ता जा रहा हैं. इस बार उन्होंने टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. साथ ही उन्होंने उनकी रिलेशनशिप के बारे में शिल्पा शिंदे से खुलकर बात की.

शिवांगी को लेकर श्रेया का खुलासा

श्रेया ने शिल्पा से बात करते हुए बताया कि शिवांगी जोशी का कुशाल टंडन के साथ रिश्ता था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था. जब वो भी सेट पर एक प्रोमो शूट के लिए गईं थीं, तब पैकअप के बाद कुशाल ने उन्हें डीएम किया और उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ. तब श्रेया आलरेडी किसी को डेट कर रही थीं.

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श्रेया ने शिवांगी को बताई सच्चाई

श्रेया ने आगे कहा कि जब शिवांगी ने कभी कुशाल का फोन देखा होगा, तब उसे पता चला की कुशाल किसी और से बात कर रहा है. बाद में जब शिवांगी की उनसे मुलाकात सेट पर हुई, तब शिवांगी ने बताया कि हां कुशाल ने बताया है कि तुमने उसे फॉलो किया और मेसेज भेजा. तब श्रेया ने शिवांगी को बताया की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी आदमी को पहले अप्रोच नहीं किया है. शिवांगी ने जब सारा मेसेज देखा और पढ़ा तब वो चुप हो गई.

पहले भी श्रेया ने किए खुलासे

बता दें कि श्रेया के इस खुलासे के बाद अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब श्रेया ने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में शो में खुलासा किया हो. पहले भी उन्होंने आकांक्षा चमोला और आकांक्षा चौधरी को लेकर कई बातें बता चुकी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में इस बात का शो में और शिवांगी पर कितना असर पड़ता है.

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