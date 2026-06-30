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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJuly 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

July Theater Release: जुलाई के महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों की बाढ़ आने वाली है. इनमें अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक की फिल्में शामिल हैं. यहां सबकी रिलीज डेट जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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 सिनेमा लवर्स के लिए जुलाई का महीना काफी एंटरटेनिंग रहने वाला है. दरअसल जुलाई में कई हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इनमें कॉमेडी से लेकर एक्शन थ्रिलर और माइथोलॉजिकल ड्रामा तक अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं. यानी बड़े पर्दे पर एक्शन, ह्यूमर और सस्पेंस का जलवा देखने को मिलेगा. चलिए यहां जुलाई में रिलीज हो रही हिंदी फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं

अल्फा
वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड वाली फ़िल्म 'अल्फा' साल की मच अवेटेड मूवीज में शामिल हैं. इसमें आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. शिव रावैल निर्देशित ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.


July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

बेबी डू डाई डू
भारत की पहली देसी हिटवुमन क्राइम कॉमेडी-थ्रिलर कही जा रही फ़िल्म 'बेबी डू डाई डू' एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. फिल्म में हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे और सीमा पाहवा अहम रोल में नजर आएंगे. नचिकेत सामंत निर्देशित ये फिल्म 3 जुलाई  2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है.


July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज
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धमाल 4
मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी धमाल की चौथी इंस्टॉलमेंट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अजय देवहन स्टारर 'धमाल 4'  पुरानी टीम के साथ पर्दे पर फिर धमाका करने आ रही है. फिल्म में अजय देवगन के साथ  अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता नजर आएंगे. इंद्र कुमार निर्देशित ये फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरो में दस्तक देगी.


July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

द इंडिया स्टोरी
द इंडिया स्टोरी सोशल ड्रामा है. फिल्म में काजल अग्रवाल किचलू, श्रेयस तलपड़े, त्रिशा सरदा, मुरली शर्मा, मनीष वाधवा, अतुल तिवारी, कमलेश सावंत और शाम मशिलकर अहम किरदारों में नजर आएंगे. चेतन डीके निर्देशित ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरो में रिलीज होगी.


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तेरा यार हूं मैं
तेरा यार हूं मैं स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा है, जिसमें रोमांस के साथ-साथ डीप इमोशन्स भी देखने को मिलेगे. मिलाप जावेरी निर्देशित फिल्म में अमन इंद्र कुमार, आकांक्षा शर्मा, परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरो में रिलीज हो रही है.


July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

इंद्रजाल
पौराणिक कथाओं पर बेस्ड 'इंद्रजाल' की शूटिंग घने जंगलों और छिपी हुई गुफाओं में की गई है. फिल्म में महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डिंबले और किरण माने ने अहम रोल प्ले किये हैं. फिल्म को जगेश्वर ललिता ढोबले ने निर्देशित किया है और ये 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.


July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

दुल्हनिया ले आएगी
'दुल्हनिया ले आएगी' एक शानदार शादी के माहौल पर बेस्ड एक फैमिली ड्रामा है. फिल्म में खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और  पीयूष मिश्रा ने अहम रोल प्ले किया है. इसे आकाशआदित्य लामा ने डायरेक्ट किया है और ये 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

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Published at : 30 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Alpha Dhamaal 4 Baby Do Die Do July 2026 Theater Release
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