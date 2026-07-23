नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. घर के अंदर हर दिन नए विवाद और टकराव सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे माहौल में हलचल मची हुई है. हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी शो के शुरुआत से ही शिल्पा शिंदे के निशाने पर हैं. 'अंगूरी भाभी' कभी दोनों को एक दूसरे की परछाई कहती हैं तो कभी टास्ट के दौरान दोनों की बातचीत बंद करवा देती हैं.

शिल्पा शिंदे ने ऐसा क्या कह दिया?

अब शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा से ऐसी बात कह दी, जिसके बाद हर्षद अपना आपा खो बैठे. आधी रात को वो शिल्पा पर भड़कते नजर आए. वहीं, इस बार शिवांगी भी चुप नहीं रहीं और उन्होंने भी शिल्पा को करारा जवाब दिया. 'लॉक अप 2' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें शिल्पा शिंदे बार-बार हर्षद और शिवांगी जोशी को लवबर्ड्स कहती नजर आईं.

शिल्पा शिंदे पर भड़के हर्षद चोपड़ा-शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी को लेकर बार-बार लव एंगल बनाने की कोशिश पर हर्षद चोपड़ा का गुस्सा फूट पड़ा. शिल्पा शिंदे ने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, 'इन दोनों लव बर्ड्स के लिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगी.' इस पर शिवांगी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, 'ये लव बर्ड्स... लव बर्ड्स क्या कर रही हैं, शिल्पा जी?'

शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा को किया परेशान

शिल्पा शिंदे यहीं नहीं रुकी. उन्होंने हर्षद चोपड़ा को परेशान करने के लिए उनका जिम मैट लेकर उस पर लेट गईं. जब हर्षद अपना जिम मैट ढूंढते हुए सभी से उसके बारे में पूछते हैं, तो शिल्पा कहती हैं, 'मैं उस पर सो रही हूं, नहीं दूंगी.'

ये भी पढ़ें:-सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें

इसके बाद शिल्पा फिर से हर्षद और शिवांगी को 'लव बर्ड्स' कहकर चिढ़ाती नजर आईं. हालांकि, इस बार हर्षद अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए. वो आधी रात को शिल्पा पर भड़कते हुए कहते हैं, 'आपको जलन होती है क्या दो लोगों को साथ में देखकर? बेकार की बातें क्यों करती हैं आप? ये लव बर्ड्स... लव बर्ड्स? दोस्ती नहीं देखी है क्या कभी जिंदगी में?'

मैं उसका दोस्त हूं...

हर्षद चोपड़ा इसके बाद शिवांगी जोशी के समर्थन में शिल्पा शिंदे को खरी-खोटी सुनाते नजर आए. उन्होंने कहा, 'शादी की उम्र है उसकी. आप उसके बारे में अफवाहें फैला रही हैं. मैं उसका दोस्त हूं.' हर्षद ने कहा,'शिवांगी की मम्मी भरोसा करती है मुझ पर. अपनी बहन से जैसा प्यार करता हूं, अपनी मम्मी से जैसा प्यार करता हूं, अपने पापा जैसा करता हूं वैसा करता हूं शिवांगी से. कभी देखा है कुछ करते हुए?'

उसकी मम्मी मुझ पर भरोसा करती हैं...

हर्षद आगे कहता हैं, 'मैं 43 साल का हूं. मेरी तो उम्र निकल गई, पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं. लेकिन उसके (शिवांगी) बारे में तो सोचो. उसकी मम्मी मुझ पर भरोसा करती हैं. वो जानती हैं कि मैं उसका सिर्फ दोस्त हूं. मेरे बारे में वो क्या सोचेंगी.' इसके बाद शिवांगी का भी गुस्सा फूट गया. उन्होंने भड़कते हुए कहा, 'इन्हें कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला. इनका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए ये अपनी जिंदगी में अकेली हैं.' हर्षद का ये गुस्से वाला अंदाज देखकर घरवाले भी हैरान रह जाते हैं.

ये भी पढ़ें:-महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस