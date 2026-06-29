'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला-हर्षद चोपड़ा बने शूटर, श्रेया कालरा को हुई चिढ़, इनमेट्स ने बताया 'स्पाइनलेस'
Lock Up Season 2: फराह खान और रितेश देशमुख का 'लॉक अप 2' इन दिनों नेटफ्लिक्स पर छाया हुआ हैं. वहीं दूसरे दिन शो के गेम्स और आकांक्षा चमोला-हर्षद चोपड़ा के शूटर बनने से श्रेया कालरा को चिढ़ हो रही हैं.
हाल ही में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ नया रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2 सच या सजा' खूब सुर्खियों में हैं. शो के कंटेस्टेंट्स और गेम्स लोगों को बांधे रख रहे है और 2 दिनों में ही कई दिलचस्प मोड़ भी देखने को मिले रहे है. इसी बीच आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा को सच बताने की वजह से सेफ कर दिया है और उन्हें शूटर बनाया गया हैं. इसके बाद खेल में कभी बायस, तो कभी बहस देखने को मिल रही हैं.
आकांक्षा और हर्षद बने शूटर
शो के दूसरे दिन एक टास्क दिया गया, जहां आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा शूटर बन चुके हैं. बाकी के तेरह कंटेस्टेंट्स को एक-एक कर के उस बजर तक पहुंचने का टास्क दिया जाता है. तेरह में से अगर किसी तीन ने ये टास्क जीता तो वो सेफ हो सकते हैं. हालांकि हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चमोला पर भी डिपेंड करता है कि वो सभी को निशाना बनाकर राशन के लिए पैसे जमा कर लें या फिर तीन लोगों को जिता दें.
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श्रेया कालरा को हुई चिढ़
गेम के लिए हर्षद और आकांक्षा दोनों ये फैसला करते हैं कि वो बायस नहीं रहेंगे और सभी को अपना निशाना बनायेंगे. इस पूरे टास्क में हर्षद और आकांक्षा सभी को अपना निशाना बना लेते हैं, जिससे श्रेया कालरा को चिढ़ होने लगती है कि हर्षद और आकांक्षा तीन लोगों को सेफ कर सकते थे. श्रेया, आकांक्षा चमोला को समझाने की कोशिश करती है. वहीं जब अगली सुबह होती है, तब ये तेरह इनमेट्स से पूछा जाता है कि हर्षद और आकांक्षा की टास्क को लेकर स्ट्रेटेजी कैसी लगी? सेफ या स्पाइन लेस तब मोस्टली सभी इनमेट्स स्पाइनलेस का बजर दबाते हैं.
शो के कंटेस्टेंट्स
हर्षद और आकांक्षा ने अपने हिसाब से खेल तो सही खेला मगर यहां कभी बायस होना पड़ेगा क्योंकि समय तो अभी आप दोनों के साथ है, मगर वक्त बदलते देरी नहीं लगती. बता दें कि ये शो 26 जून से ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. शो में राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा, सुनीता आहूजा, धीरज धूपर, आकांक्षा चौधरी, वरुण यादव, रियाज अली और श्रेया कालरा जैसे कलाकार शामिल हैं.
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