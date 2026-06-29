इस हफ्ते ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आ रही है. दरअसल सुपरहिट हॉरर थ्रिलर 'ऑब्सेशन' और डिटेक्टिव थ्रिलर 'एनोला होम्स 3' से लेकर 'सुपर सब्बू', 'प्रीतम एंड पेड्रो', 'जूही मुई' और 'साइलो' सीज़न 3 जैसे नए शो और कई फिल्में इस वीक रिलीज हो रही हैं. यानी 29 जून से 5 जुलाई कर आपको खूब एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. तो चलिए यहां इस वीक की ओटीटी लाइनअप पर नजर डाल लेते हैं.

'प्रीतम एंड पेड्रो'

अरशद वारसी और वीर हिरानी आने वाली सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' में पुलिस का किरदार निभा रहे हैं जहां अरशद सीरीज में एक एक्सपीरियंस्ड पुलिसवाले के रोल में है जो अपराध सुलझाने के पुराने तरीकों को पसंद करता है तो वहीं वीर हीरानी टेक-सेवी पुलिसवाला है जो जांच के लिए मॉर्डन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं. ये सीरीज 3 जुलाई को रिलीज हो रही है. इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज़ में उनकी सोच का टकराव देखने को मिलेगा. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

मॉलीवुड टाइम्स

'प्रेमलू' और 'लोकाह' से मशहूर हुए नस्लेन गफूर, अभिनव सुंदर नायक की फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' में नजर आएंगे. इस फिल्म में शराफ यू दीन और संगीत प्रताप भी हैं. इसकी कहानी कुट्टिक्कनम के एक युवा की है, जो मलयालम सिनेमा को "बचाने" के लिए सबसे बड़ा हॉरर फिल्म निर्माता बनने की ठान लेता है. बॉक्स ऑफ़िस पर ठीक-ठाक परफॉर्म करने के बाद, 'मॉलीवुड टाइम्स' 3 जुलाई जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.



सुपर सब्बू

इस तेलुगु वेब सीरीज़ में, संदीप किशन एक ऐसे सेक्स एजुकेशन ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं जो बदकिस्मत तो है लेकिन नेक दिल है और एक रूढ़िवादी गांव में फंसा हुआ है. वहीं, मिथिला पालकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रोल में हैं जो एक्टिंग का सपना देखती हैं. 2 जुलाई से इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





तव्वई

'तव्वई' एक हिंदी हॉरर फिल्म है जो पितृ दोष (पूर्वजों का श्राप), दैवीय मुक्ति और लक्ष्मी व अलक्ष्मी के बीच पौराणिक लड़ाई जैसे पुराने कॉन्सेप्ट्स को दिखाती है. इसमें अर्पित रांका और मनोज जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 29 जून से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है.

जूही मुई

'बिग बॉस 18' से मशहूर हुईं ईशा सिंह एक ऑटिस्टिक जीनियस के रोल में नज़र आएंगी. वह अपने भाई की मदद से वकील बनती हैं और अपराधियों को जेल भेजती हैं यह डेली सोप 29 जून से जियो हॉट स्टार रक शुरू हो रहा है.

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सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट सीजन 3

यह कॉमेडी शो 2 जुलाई को अपने तीसरे और आखिरी सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस शो में कंटेस्टेंट्स को अजीबोगरीब शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, और यह सब वे पैसे का इनाम जीतने के लिए करते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 2 जुलाई से स्ट्रीम कर सकेंगे.

साइलो सीजन 3

यह शो ह्यू होवी के डिस्टोपियन नॉवेल्स की सीरीज पर बेस्ड है. इसकी कहानी फ्यूचर के एक ऐसे दौर की है, जहां इंसान जमीन के नीचे बने साइलो में रहते हैं. रेबेका फर्ग्यूसन ने एक इंजीनियर का किरदार निभाया है, जो इंसानियत के अस्तित्व और उसे दबाने की कोशिशों से जुड़ी कई साजिशों में फंस जाती हैं. यह साइंस-फिक्शन सीरीज 3 जुलाई को अपने तीसरे सीजन के साथ एप्पल टीवा पर कमबैक कर रही है.

ह्यूमन वेपर

'ह्यूमन वेपर' एक जापानी एक्शन थ्रिलर सीरीज है. ये एक ऐसे रहस्यमयी आदमी की कहानी है जो अपनी बॉडी को गैस में बदल सकता है और किसी भी रुकावट को पार कर सकता है. वह अपनी हत्या की घोषणा पहले ही कर देता है और उन्हें अंजाम भी देता है. ऐसा लगता है जैसे वह अधिकारियों का मजाक उड़ा रहा हो, जबकि वे उसे पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं. शुन ओगुरी, यू आओई, सुज़ू हिरोसे और केंटो हयाशी वाली यह क्राइम ड्रामा सीरीज़ 2 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

एनोला होम्स 3

सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फ्रैंचाइजी में से एक, अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही हैय फिलिप बारंटिनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एनोला (मिली बॉबी ब्राउन) की कहानी दिखाई गई है, जो लॉर्ड ट्यूक्सबरी (लुई पार्ट्रिज) से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, तभी शादी के दिन ही उसके भाई शर्लक (हेनरी कैविल) का अचानक अपहरण हो जाता है.इसे नेटफ्लिक्स पर 1 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ऑब्सेशन

करी बार्कर की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर 'ऑब्सेशन' का थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है और यह 29 जून से भारत में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. हालांकि, अभी यह रेंट पर प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी.

एले

इस 'लीगली ब्लॉन्ड' प्रीक्वल सीरीज़ में लेक्सी माइनट्री, एले वुड्स के रोल में नजर आएंगी. इसकी कहानी में उनके शुरुआती एक्सपीरियंस और दिल टूटने के उन वाकयों को दिखाया गया है, जिन्होंने उन्हें उस मशहूर और कॉन्फिडेंट किरदार में ढाला, जिसे फैंस बहुत पसंद करते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 1 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.

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