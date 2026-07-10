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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा की फैन बनीं गर्विता सिधवानी, कहा- 'वो सब पर भारी पड़ रही हैं...'

'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा की फैन बनीं गर्विता सिधवानी, कहा- 'वो सब पर भारी पड़ रही हैं...'

Garvita Sadhwani Interview: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का क्रेज लगातार बढ़ते जा रहा है. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस गर्विता सिधवानी ने श्रेया कालरा की जमकर तारीफ की और खुलकर बात की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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ये रिश्ता क्या कहलाता है और महादेव एंड संस जैसी सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस गर्विता सिधवानी इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को लेकर कई बातें कही और सपोर्ट किया. साथ ही तारीफों के पुल बांधती दिखीं. 

श्रेया के सपोर्ट में दिखीं गर्विता 

गर्विता सिधवानी ने कहा कि 'लॉक अप 2 में श्रेया कालरा जिस तरह से खेल रही हैं, वो काबिले-तारीफ है. श्रेया का गेम बहुत ही शानदार है और जिस तरह से आकांक्षा चौधरी उन्हें पोक कर रही हैं, उस हिसाब से श्रेया ने बहुत ही कमाल का कंट्रोल दिखाया है और गेम खेला है.' उन्होंने आगे बताया कि मुश्किल सिचुएशन में भी श्रेया ने अपना आपा नहीं खोया और स्ट्रेटेजी से जवाब दिया, जो उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से अलग बनाता है.'

ये भी पढ़ें: Jana Nayagan Release: थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म

इन कंटेस्टेंट्स को बताया स्ट्रॉन्ग 

हालांकि सिर्फ श्रेया ही उनकी पसंदीदा नहीं हैं, बल्कि घर के और भी सदस्यों का गेम उन्हें पसंद आता है. उन्होंने शिवांगी जोशी और राम कपूर को लेकर कहा की दोनों का गेम भी बहुत शानदार है और अपनी पर्सनैलिटी से सभी का ध्यान खींच रहे हैं. लेकिन फिर भी श्रेया सब पर भारी पड़ रही हैं.' 

शो में हो चुका है पहला एलिमिनेशन 

बता दें कि बीते कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का क्रेज बढ़ गया है. शो के कंटेस्टेंट्स और उनकी स्ट्रेटजी इस खेल को रोमांचक बना रही हैं. हाल ही में शो का फैमिली वीक भी शुरू हुआ है, जिसमें दर्शकों को इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे. शो में पहला इविक्शन भी हो चुका है, जिसमें श्रेष्ठा अय्यर बाहर हो चुकी हैं. इसके बावजूद शो का हर एपिसोड स्क्रीन से सभी को बांधने में कामयाब रहा है. 

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Input By : स्नेहिल यादव
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Published at : 10 Jul 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Garvita Sadhwani Lock Up Season 2 Shreya Kalra
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