Lenin OTT Release: इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'लेनिन', जानें कब और कहां देखें?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLenin OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, अब इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'लेनिन', जानें कब और कहां देखें?

Lenin OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, अब इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'लेनिन', जानें कब और कहां देखें?

Lenin OTT Release Date Confirm: अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है. आइए जानते हैं कि इसे कब और कहां ओटीटी पर देख सकते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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Lenin OTT Release Date Confirm: तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे बेटे और एक्टर नागा चैतन्य के भाई अखिल अक्किनेनी ने हाल ही में आई फिल्म 'लेनिन' से शानदार कमबैक किया है. दस साल के एक्टिंग करियर में अखिल ने सिर्फ दो ही हिट फिल्में दी हैं और लेनिन दूसरे नंबर पर है. सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है. इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल्स का ऐलान हो चुका है.

कब और कहां ओटीटी पर आएगी 'लेनिन'?

अखिल अक्किनेनी ने लेनिन में अहम किरदार निभाया है. फिल्म में वो एक ग्रामीण और जमीन से जुड़े हुए युवक के किरदार में नजर आए हैं. वहीं उनके अपोजिट नजर आई हैं अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे. ये तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म है जो अब दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ओटीटी पर आ रही है.

 
 
 
 
 
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बता दें कि लेनिन थिएटर्स में रिलीज होने के बाद एक महीने से भी कम वक्त में ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार खड़ी है. फिल्म 7 अगस्त 2026 से जी5 पर स्ट्रीम होगी. तेलुगु जी 5 ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ये ऐलान किया है. फिल्म की झलक शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'दहाड़ शुरू होती है. प्यार, बदले और क्रांति की कहानी आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है. #Lenin का प्रीमियर 7 अगस्त को, सिर्फ़ तेलुगु Zee5 पर होगा.'

मुरली किशोर अब्बुरु ने किया डायरेक्शन

'लेनिन' अखिल अक्किनेनी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जबरदस्त कमाई करने में कामयाब रही है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है. फिल्म में अखिल और भाग्यश्री के साथ अहम किरदारों में शिवाजी, प्रमोद पंजू, ईश्वरी राव, सुनील, रामकी और ब्रह्माजी जैसे कलाकार भी हैं. 

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अजय की 'धमाल 4' से हुआ था क्लैश

बता दें कि अखिल अक्किनेनी और भाग्यश्री की लेनिन 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसका क्लैश अजय देवगन और रितेश देशमुख जैसे स्टार्स की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' से हुआ था. हालांकि इसके बावजूद लेनिन बॉक्स ऑफिस पर 22 दिनों में वर्ल्डवाइड 66 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. ओटीटी सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स अच्छी कीमत पर बेचकर लेनिन अपना बजट भी वसूल चुकी है और बड़ी हिट साबित हुई.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
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