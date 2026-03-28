ओटीटी पर इस नई क्राइम थ्रिलर सीरीज की एंट्री, सस्पेंस देखकर दिमाग हिल जाएगा

ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर यूं तो कुछ ना कुछ नया रिलीज होता ही रहता है लेकिन एक नई क्राइम थ्रिलर सीरीज की काफी चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि ये शो दिमाग हिला देने वाला है. दरअसल हम जिस दमदार सीरीज की बात कर रहे हैं वो काट्टान है, इसमें विजय सेतुपति ने लीड रोल प्ले किया है इसमें कूट-कूटकर इतना सस्पेंस भरा है कि ये आपको आखिरी तक सीट से बांधे रखती है.चलिए यहां इस सीरीज के ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर स्टार कास्ट और कहानी तक सब जानते हैं.

‘काट्टान’ ओटीटी पर कहां हुई है रिलीज?

‘काट्टान’ 27 मार्च, 2026 को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर रिलीज हुई है. फ़ैन्स इस डार्क थ्रिलर को वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं. ये सीरीज मुथु (विजय सेतुपति) की ज़िंदगी पर बेस्ड है.

‘काट्टान’ कितने एपिसोड की सीरीज है

जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई काट्टान इस एक्साइटिंग सीरीज़ का पहला सीज़न है जिसमें 10 एपिसोड हैं. फ़ैन्स सीरीज़ का मज़ा कई भाषाओं में ले सकते हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, मराठी और बंगाली शामिल हैं.

‘काट्टान’ स्टार कास्ट

एम. मणिकंदन और बी. अजितकुमार द्वारा निर्देशित, 'काट्टान' विजय सेतुपति प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है. सीरीज में विजय सेतुपति के अलावा मिलिंद सोमन सुदेव नायर, कलैवानी भास्कर, मुथुकुमार, वीजे पार्वती, रिशा जैकब्स मोनिका और वडिवेल मुरुगन ने अहम रोल प्ले किया है.

‘काट्टान’ की कहानी

‘काट्टान’ की कहानी विजय सेतुपति के किरदार मुथु के इर्द-गिर्द घूमती है. मुथु को कोई हीरो मानता है, तो कोई राक्षस, और कोई चमत्कार, यह सब तब शुरू होता है जब तमिलनाडु के एक पुलिस स्टेशन के पास एक कटा हुआ सिर मिलता है, जिससे एक गहरी और रहस्यमयी जांच शुरू हो जाती है. एक दूरदराज के गांव के बैकग्राउंड पर बनी यह ग्रामीण थ्रिलर वेब सीरीज़, पर्यावरण से जुड़े संघर्षों को सच की तलाश की एक एक्साइटिंग कहानी के साथ जोड़ती है,