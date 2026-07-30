'पूजा कर रही या फोटोशूट', सावन शुरू होते ही मंदिर पहुंचीं भूमि पेडनेकर, सनग्लास देख भड़के लोग

पवित्र महीने सावन की शुरुआत हो गई है, जिसे भगवान शिव की पूजा के साथ हरियाली भरे मानसून के लिए मनाया जाता है. इस महीने सभी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते है, व्रत रखते है और मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी भक्ति में डूबी नजर आई और पूजा करने के लिए मंदिर जा पहुंचीं. लेकिन उनके लुक की वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स गुस्से में नजर आए और ट्रोल करते दिखे.

सनग्लास पहनकर की पूजा

आज ही सुबह भूमि पेडनेकर शिव मंदिर गई और शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई दिखाई दी. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जैसे ही सावन शुरू होता है, मैं आसान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि इसे शान से जीने की ताकत के लिए प्रार्थना करती हूं. हर हर महादेव.' मंदिर में भूमि ने ब्लैक टीशर्ट और ब्लू जींस के साथ सनग्लास पहना था. शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समय भी उन्होंने सनग्लास नहीं उतारा. इसी बीच जहां उनके इस पोस्ट पर कई फैंस ने उनकी तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

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भूमि पर भड़के यूजर्स

कई लोगों को सनग्लास पहनकर पूजा करना पसंद नहीं आया और कमेंट कर गुस्सा दिखाया. एक यूजर ने लिखा, 'सनग्लास उतार के पूजा कर सकते थे??' दूसरे ने लिखा, 'कम से कम चश्मा तो उतार लो.' तीसरे ने लिखा, 'कुछ भी हो सनग्लास नहीं निकलना चाहिए.' वहीं एक और ने लिखा, 'मंदिर में भगवान की भक्ति कर रही है या फोटोशूट?' दूसरे ने लिखा, 'अरे भगवान के घर पर तो गॉगल उतार लो.'









मजबूत किरदार निभाती हैं भूमि

बता दें कि भूमि पेडनेकर ने 'दम लगा के हईशा' फिल्म से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'टॉयलेट एक प्रेम कथा', 'बाला', 'शुभ मंगल सावधान' और 'भुज' जैसी फिल्मों में अपने काम से दर्शकों का दिल जीता. पर्दे पर वो हमेशा मजबूत किरदारों में दिखाई देती हैं और लोगों को सीख देती है. वहीं सोशल मीडिया पर भी वो अपनी लाइफ के पलों को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

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