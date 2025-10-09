हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKurukshetra OTT Release: ओटीटी पर कल उतरेंगे धर्म-अधर्म के योद्धा,जाने -कहां देख सकेंगे 'कुरुक्षेत्र'

Kurukshetra OTT Release: ओटीटी पर कल उतरेंगे धर्म-अधर्म के योद्धा,जाने -कहां देख सकेंगे 'कुरुक्षेत्र'

Kurukshetra OTT Release: "कुरुक्षेत्र" ओटीटी पर बस कुछ ही घंटे बाद रिलीज हो जाएगी. वहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस सीरीज के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट को फिर से रिमाइंड कराया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज़ "कुरुक्षेत्र" एपिक महाभारत का मॉर्डन रूप है. इस शो में 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध को 18 योद्धाओं के नज़रिए से दिखाया गया है. योद्धाओं के आंतरिक संघर्षों से लेकर धर्मयुद्ध की नैतिक जटिलताओं को दिखाने तक,  इसकी कहानी फ्रेश और इमोशनल कर देने वाली होगी. ये सीरीज फाइनली ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करने जा रही है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 9 अक्टूबर यानी आज इस सीरीज का नया पोस्टर रिलीज करते हुए इसकी स्ट्रीमिंग की अनाउंसमेंट की है.

कुरुक्षेत्र कब हो रही रिलीज
कुरुक्षेत्र का पहला सीज़न 10 अक्टूबर, 2025 को केवल नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है. यह दो-भागों वाली सीरीज है और हर पार्ट में 9 एपिसोड हैं. वहीं नेटफ्लिक्सन  आज इस सीरीज का नया पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है, “ प्रलय की घड़ी आ रही है, धर्म-अधर्म के योद्धा कुरूक्षेत्र में कल उतर रहे हैं. देखिये कुरूक्षेत्र, कल, केवल नेटफ्लिक्स पर.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कुरुक्षेत्र का प्लॉट
अनु सिक्का द्वारा निर्मित, यह एनिमेटेड पौराणिक सीरीज18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द-गिर्द घूमेगी. ये सीरीज 18 योद्धाओं के अंदरूनी संघर्षों और पर्सनल राइवलरी को दिखाएगी अर्जुन की दुविधा से लेकर द्रौपदी की निर्भयता और भीष्म पितामह की बुद्धिमत्ता तक, ये सीरीज कई नेरेटिव पेश करेगी. गौरतलब है कि ये सीरीज धर्मयुद्ध के कॉन्सेप्ट  को एक फ्रेस प्रिसपेक्टिव में प्रेजेंट करेगी.

कुरुक्षेत्र के बारे में और जानें
टिपिंग पॉइंट बैनर तले निर्मित, यह शो न केवल भारतीय दर्शकों के लिए, बल्कि ग्लोबल व्यूअर्स के लिए भी  डिज़ाइन किया गया है, जो कल्चरल रिच और कैरेक्टर बेस्ड कहानियों में तेज़ी से इंटरेस्ट ले रहे हैं. अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद, कुरुक्षेत्र उन थीम्स को दिखाती है जो आज भी रेलिवेंट हैं.

 

Published at : 09 Oct 2025 01:41 PM (IST)
Tags :
Netflix Kurukshetra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Firing: ज़मीनी विवाद में दो गुटों में चले पत्थर और गोलियां, Video Viral
Zubeen Garg Case: वो 11 लोग कौन थे? | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 'नहीं मिली 40 सीटें को PK के साथ जाएंगे', चुनाव से पहले चिराग की NDA को धमकी?
Bihar Elections 2025: ये 7 मुद्दे किसकी चुनावी बाजी बिगाड़ेंगे? | ABPLIVE
Pawan and Jyoti Singh : न्याय की गुहार लगाने ज्योति सिंह पहुंची सीएम योगी के सामने! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget