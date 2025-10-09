भारत की पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज़ "कुरुक्षेत्र" एपिक महाभारत का मॉर्डन रूप है. इस शो में 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध को 18 योद्धाओं के नज़रिए से दिखाया गया है. योद्धाओं के आंतरिक संघर्षों से लेकर धर्मयुद्ध की नैतिक जटिलताओं को दिखाने तक, इसकी कहानी फ्रेश और इमोशनल कर देने वाली होगी. ये सीरीज फाइनली ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करने जा रही है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 9 अक्टूबर यानी आज इस सीरीज का नया पोस्टर रिलीज करते हुए इसकी स्ट्रीमिंग की अनाउंसमेंट की है.

कुरुक्षेत्र कब हो रही रिलीज

कुरुक्षेत्र का पहला सीज़न 10 अक्टूबर, 2025 को केवल नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है. यह दो-भागों वाली सीरीज है और हर पार्ट में 9 एपिसोड हैं. वहीं नेटफ्लिक्सन आज इस सीरीज का नया पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है, “ प्रलय की घड़ी आ रही है, धर्म-अधर्म के योद्धा कुरूक्षेत्र में कल उतर रहे हैं. देखिये कुरूक्षेत्र, कल, केवल नेटफ्लिक्स पर.

कुरुक्षेत्र का प्लॉट

अनु सिक्का द्वारा निर्मित, यह एनिमेटेड पौराणिक सीरीज18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द-गिर्द घूमेगी. ये सीरीज 18 योद्धाओं के अंदरूनी संघर्षों और पर्सनल राइवलरी को दिखाएगी अर्जुन की दुविधा से लेकर द्रौपदी की निर्भयता और भीष्म पितामह की बुद्धिमत्ता तक, ये सीरीज कई नेरेटिव पेश करेगी. गौरतलब है कि ये सीरीज धर्मयुद्ध के कॉन्सेप्ट को एक फ्रेस प्रिसपेक्टिव में प्रेजेंट करेगी.

कुरुक्षेत्र के बारे में और जानें

टिपिंग पॉइंट बैनर तले निर्मित, यह शो न केवल भारतीय दर्शकों के लिए, बल्कि ग्लोबल व्यूअर्स के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जो कल्चरल रिच और कैरेक्टर बेस्ड कहानियों में तेज़ी से इंटरेस्ट ले रहे हैं. अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद, कुरुक्षेत्र उन थीम्स को दिखाती है जो आज भी रेलिवेंट हैं.