पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुलासा किया है कि उन्हें इस साल मई में भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी. उनके इस बयान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पोल खोल दी, जो अलग-अलग मंचों से अपनी नाकामी छिपा रहे थे. जरदारी ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लहजे में कहा कि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है. 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को हिंदू-मुस्लिम को लेकर भड़काऊ बयान दिया था.

कट्टरपंथी इस्लामी देश की राह पर पाकिस्तान

अब राष्ट्रपति जरदारी के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान खुद को एक कट्टरपंथी इस्लामी राष्ट्र के रूप में देखता है. असिम मुनीर ने दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इसी तरह का अंतर बताया था और कहा था कि दोनों समुदाय एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग हैं.

पहलगाम हमले से पहले मुनीर को भड़काऊ बयान

विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-पाकिस्तान दो अलग-अलग देश हैं और पाकिस्तानी अपनी संस्कृति, विचारधारा और अन्य पहलुओं में हिंदुओं से अलग हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे पूर्वजों का मानना ​​था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं. हमारे धर्म अलग हैं, रीति-रिवाज, परंपराएं, विचार, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं. यही दो-राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी. हम दो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र नहीं.' मुनीर के इसी बयान के बाद 22 अप्रैल को पहलाम आतंकी हमला हुआ था.

ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान में मचाई तबाही

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसके बाद आतंकियों की मदद करने आए पाकिस्तानी सेना पर भी इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने बम बरसाए. IAF ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई एयरबेस को तबाह कर मुनीर और शहबाज शरीफ को कड़ी चेतावनी दी. हालांकि पाकिस्तान अभी भी अपना और डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करने में जुटा हुआ है.

मुनीर को फील्ड मार्शल हमने बनवाया: जरदारी

जरदारी ने यह दावा भी किया कि अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के रुख को स्वीकार कर रहा है और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुनीर की सराहना की थी. उन्होंने यह दावा भी किया कि पीपीपी (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) ने ही मुनीर को फील्ड मार्शल बनवाया. वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कबूल किया है कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान वायुसेना अड्डे पर हमला किया था. उन्होंने कहा कि 36 घंटों के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान पर 80 ड्रोन दागे.