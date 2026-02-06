हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: कपिल शर्मा की सीक्वल फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस कॉमेडी ड्रामा को अब घर बैठे एंजॉय किया जा सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' अपने थिएट्रिकल री-रिलीज़ के लिए सुर्खियों में थी. वहीं जो लोग लंबे समय से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे, वे अब इसे डिजिटल  प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं. जी हां   'किस किसको प्यार करूं 2' ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है।.इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में हैं और उनके साथ चार लीड फीमेल एक्ट्रेस और एक स्पेशल अपीयरेंस भी है. चलिए जानते हैं ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है. 

'किस किसको प्यार करूं 2' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज? 
फाइनली  किस किसको प्यार करूं 2 अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. कपिल शर्मा की लीड रोल वाली यह फिल्म शुक्रवार यानी आज  जियो हॉटस्टार पर पर रिलीज़ हो गई है. इसे OTTplay Premium के सब्सक्रिप्शन के साथ देखा जा सकता है. अब्बास-मस्तान (ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर) द्वारा प्रोड्यूस की गई है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

'किस किसको प्यार करूं 2' की क्या है कहानी
किस किसको प्यार करूं 2 मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) की कहानी है, जो एक आम आदमी है और ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसकी शादी चार औरतों से हो जाती है जो सभी अलग-अलग कल्चर की हैं. सानिया (वरीना हुसैन) उसकी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन इस चक्कर में वह तीन और औरतों से शादी कर लेता है. जेनी (पारुल गुलाटी) क्रिश्चियन है, मीरा (त्रिधा चौधरी) हिंदू है, रूही (आयशा खान) मुस्लिम है. फिल्म उसे मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है क्योंकि उसे हर पत्नी से अपनी पहचान अलग रखनी पड़ती है. 

इस गड़बड़ में एक और चीज़ जुड़ जाती है, एक ऐसा केस जिसमें एक आदमी पर अलग-अलग धर्मों का इस्तेमाल करके औरतों को फंसाने का शक है. वह आदमी मोहन जैसा दिखता है, जिससे उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है - और एक ज़बरदस्त लेकिन हंसी से भरा क्लाइमेक्स बनता है. जब फिल्म खत्म होने वाली होती है, तो एक और सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और यह कुछ ऐसा है जिसकी उसे अपनी उलझी हुई ज़िंदगी में सबसे कम ज़रूरत है. 

बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस
12 दिसंबर को अपनी रिलीज़ पर, किस किसको प्यार करूं 2 को रणवीर सिंह की धुरंधर से कड़ी टक्कर मिली, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत मामूली रह.  कपिल शर्मा और पूरी कास्ट की लोकप्रियता के बावजूद, फिल्म उम्मीद के मुताबिक दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई.  इस फिल्म की भारत में नेट कमाई 12.33 करोड़ रही और इसका ग्रॉस कलेक्शन 14.48 करोड़ रुपये रहा. जबकि वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 16.23 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Tridha Chaudhary KAPIL SHARMA Kis Kisko Pyaar Karoon 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
Pariksha Pe Charcha 2026 : 2047 में विकसित भारत का सपना कैसे होगा पूरा, बच्चों ने दे दी पीएम को सलाह
Sanjay Mishra & Neena Gupta Interview | Vadh 2 | Conviction पर ही Movie चल गई
Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' में पीएम मोदी की वो सलाह जो हर छात्र को सुननी चाहिए
Pariksha Pe Charcha 2026: एग्जाम को लेकर कैसे करें पढ़ाई? PM Modi ने छात्रों को बताया | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget