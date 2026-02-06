कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' अपने थिएट्रिकल री-रिलीज़ के लिए सुर्खियों में थी. वहीं जो लोग लंबे समय से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे, वे अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं. जी हां 'किस किसको प्यार करूं 2' ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है।.इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में हैं और उनके साथ चार लीड फीमेल एक्ट्रेस और एक स्पेशल अपीयरेंस भी है. चलिए जानते हैं ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है.

'किस किसको प्यार करूं 2' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

फाइनली किस किसको प्यार करूं 2 अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. कपिल शर्मा की लीड रोल वाली यह फिल्म शुक्रवार यानी आज जियो हॉटस्टार पर पर रिलीज़ हो गई है. इसे OTTplay Premium के सब्सक्रिप्शन के साथ देखा जा सकता है. अब्बास-मस्तान (ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर) द्वारा प्रोड्यूस की गई है.

'किस किसको प्यार करूं 2' की क्या है कहानी

किस किसको प्यार करूं 2 मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) की कहानी है, जो एक आम आदमी है और ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसकी शादी चार औरतों से हो जाती है जो सभी अलग-अलग कल्चर की हैं. सानिया (वरीना हुसैन) उसकी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन इस चक्कर में वह तीन और औरतों से शादी कर लेता है. जेनी (पारुल गुलाटी) क्रिश्चियन है, मीरा (त्रिधा चौधरी) हिंदू है, रूही (आयशा खान) मुस्लिम है. फिल्म उसे मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है क्योंकि उसे हर पत्नी से अपनी पहचान अलग रखनी पड़ती है.

इस गड़बड़ में एक और चीज़ जुड़ जाती है, एक ऐसा केस जिसमें एक आदमी पर अलग-अलग धर्मों का इस्तेमाल करके औरतों को फंसाने का शक है. वह आदमी मोहन जैसा दिखता है, जिससे उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है - और एक ज़बरदस्त लेकिन हंसी से भरा क्लाइमेक्स बनता है. जब फिल्म खत्म होने वाली होती है, तो एक और सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और यह कुछ ऐसा है जिसकी उसे अपनी उलझी हुई ज़िंदगी में सबसे कम ज़रूरत है.

बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

12 दिसंबर को अपनी रिलीज़ पर, किस किसको प्यार करूं 2 को रणवीर सिंह की धुरंधर से कड़ी टक्कर मिली, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत मामूली रह. कपिल शर्मा और पूरी कास्ट की लोकप्रियता के बावजूद, फिल्म उम्मीद के मुताबिक दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई. इस फिल्म की भारत में नेट कमाई 12.33 करोड़ रही और इसका ग्रॉस कलेक्शन 14.48 करोड़ रुपये रहा. जबकि वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 16.23 करोड़ का कलेक्शन किया था.