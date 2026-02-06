सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में चल रही हैं, जिससे फैन्स के पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. जहां बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते से दबदबा बनाए हुए है तो वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आगे चल रही हैं. हालांकि, गांधी टॉक्स, मायासभा और वलथु वसाथे कल्लन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रह हैं. चलिए यहां जानते हैं थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

बॉर्डर 2 ने दूसरे थर्सडे को कितनी की कमाई?

अनुराग सिंह निर्देशित बॉर्डर 2, 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.इस फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. वहीं कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते की तुलना में बॉर्डर 2 की कमाई में दूसरे हफ्ते काफी गिरावट देखी गई. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉर ड्रामा ने दूसरे गुरुवार को बॉक्स ऑफिस 3.35 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल इंडिया कलेक्शन 294.25 करोड़ रुपये हो गया है.

मर्दानी 3 ने गुरुवार को कितनी की कमाई

रानी मुखर्जी की एक्शन थ्रिलर मर्दानी 3 के कलेक्शन में सातवें दिन गिरावट देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने गुरुवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 26.30 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने गुरुवार, 5 फरवरी, 2026 को कुल 9.57% हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नाइट शो में 12.12% देखी गई, इसके बाद इवनिंग शो में 10.43%, दोपहर के शो में 9.47% और मॉर्निंग शो में 6.26% रही. अभिराज मिनावाला द्वारा निर्देशित, मर्दानी 3 मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर आधारित है. रानी मुखर्जी के अलावा, फिल्म में मल्लिका प्रसाद और जानकी बोडीवाला भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

'चथा पचा' ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई

'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ गई है. इस फिल्म में रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन, सिद्दीकी, लक्ष्मी मेनन और कई अन्य कलाकार हैं, और 15वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को इसकी कमाई में बड़ी गिरावट आई है. फिल्म ने इस दिन सिर्फ 9 लाख रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब 15.78 करोड़ रुपये है, जबकि दुनिया भर में कुल कलेक्शन 33.22 करोड़ रुपये है. फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई थी और लोगों को लगा था कि ममूटी फैक्टर लंबे समय तक मदद करेगा, लेकिन अब कलेक्शन का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे जा रहा है.

'वलाथु वशथे कल्लन' की गुरुवार को कितनी रही कमाई?

'वलाथु वशथे कल्लन' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ खोती दिख रही है. फिल्म ने 7वें दिन यानी गुरुवार को सिर्फ 26 लाख रुपये कमाए. सैकनिल्क की वेबसाइट के मुताबिक इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4.81 करोड़ रुपये है, जबकि दुनिया भर में कुल कलेक्शन 5.37 करोड़ रुपये है.

'वलथु वशथे कल्लन' में बीजू मेनन और जोजू जॉर्ज ने लीड रोल प्ले तिया है. लेना, इरशाद अली और वैश्नवी राज की भी अहम भूमिकाएं हैं. इस फिल्म का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है, जो अपनी मच अवेटेड अपकिंग फिल्म 'दृश्यम 3' की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में हैं.

मना शंकरा वरा प्रसाद गारू ने चौथे गुरुवार कितना कमाया?

बॉर्डर 2 के तूफान के आगे चिरंजीवी की मना शंकरा वरा प्रसाद गारू ने चुपचाप छप्परफाड़ कमाई कर ली है. हालांकि चौथे हफ्ते में ये लाखों में सिमट गई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे गुरुवार को भारत में 54 लाख बटोरे. इसके बाद इस फिल्म की कुल नेट कमाई अब 210.24 करोड़ रुपये हो गई है.