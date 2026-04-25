'चादर खून के धब्बों से..' आध्यात्म की राह पर चलने वाले करण वाही ने किया चौंकाने वाला खुलासा

'चादर खून के धब्बों से लाल होती थी..' आध्यात्म की राह पर चलने वाले करण वाही ने किया चौंकाने वाला खुलासा
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले करण वाही किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. हाल ही में वो पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की.
करण वाही ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आध्यात्म से जुड़ी बाते कीं. साथ ही उन्होंने तुलसी माला पहनने और नॉन-वेज छोड़ने को लेकर भी कई खुलासे किए. इसक पॉडकास्ट के बाद से करण वाही को लेकर ऐसी खबरें आने लगी थी कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया है.
उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया,'आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा. प्लीज वायरल होने के लिए इस तरह की खबरों को ना फैलाएं. इस तरह की खबरें फैलाने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट को हटा दें और झूठ न फैलाएं. धन्यवाद.'
आपको बता दें पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में करण वाही ने अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी बात की. एक्टर ने बताया कि उन्हें स्किन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जिससे काफी परेशानी होती थी. उन्होंने कहा,'मेरा शरीर अंदर से सूखने लगा था, मेरे शरीर का आधा हिस्सा सूख जाता था.
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खुजली करने पर स्किन फट जाती थी और खून निकलने लगता था. सुबह उठकर जब मैं चादर देखता था, तो वो खून के धब्बों से लाल होती थी. उसे देखकर मैं डर जाता था.' एक्टर ने आगे बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और खान-पान में बदलाव के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिली.
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आपको बता दें करण वाही को रीमिक्स, दिल मिल गए और बात हमारी पक्की है जैसे शोज से पॉपुलैरिटी मिली. एक्टिंग के अलावा उन्हें एक होस्ट के तौर पर भी जाना जाता है. उन्हें झलक दिखला जा जैसे शो को होस्ट करते हुए देखा जा चुका है.
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करण वाही फिलहाल ओटीटी पर ज्यादा एक्टिव हैं. पिछले काफी वक्त से वो छोटे पर्दे पर नजर नहीं आए.पॉडकास्ट में करण ने बताया कि अब वो नाम जाप करते हैं. उन्होंने वृंदावन से लाई तुलसी की माला पहन रखी है. साथ ही अब उन्होंने पीछले तीन महीनों से नॉनवेज खाना छोड़ दिया है.
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Source: IOCL