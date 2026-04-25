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एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना
Alia Bhatt Interview: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी बेटी राहा कपूर के फ्यूचर को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही अपने सपने को बताते हुए बताया कि राहा हमेशा घर में कूदती रहती है.
आलिया भट्ट ने फेमिना के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां सोनी राजदान ने पूरे परिवार को संभालने के बावजूद अपने सपनों को टूटने नहीं दिया. आज भी वो मजबूती से खुद को आगे बढ़ा रही हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 06:46 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt Raha Kapoor
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