एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना

वहीं अपनी बहन शाहीन भट्ट के बारे में बताते हुए कहा कि वो भी मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करती रहती हैं. साथ ही उनके टीम में भी ऐसी महिलाएं है, जो उन्हें एक नई सीख देती है.