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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना

एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना

Alia Bhatt Interview: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी बेटी राहा कपूर के फ्यूचर को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही अपने सपने को बताते हुए बताया कि राहा हमेशा घर में कूदती रहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 06:46 AM (IST)
Alia Bhatt Interview: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी बेटी राहा कपूर के फ्यूचर को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही अपने सपने को बताते हुए बताया कि राहा हमेशा घर में कूदती रहती है.

आलिया भट्ट ने फेमिना के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां सोनी राजदान ने पूरे परिवार को संभालने के बावजूद अपने सपनों को टूटने नहीं दिया. आज भी वो मजबूती से खुद को आगे बढ़ा रही हैं.

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आलिया भट्ट ने अपनी मां सोनी, बहन शाहीन और बेटी राहा को लेकर बात की.
आलिया भट्ट ने अपनी मां सोनी, बहन शाहीन और बेटी राहा को लेकर बात की.
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वहीं अपनी बहन शाहीन भट्ट के बारे में बताते हुए कहा कि वो भी मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करती रहती हैं. साथ ही उनके टीम में भी ऐसी महिलाएं है, जो उन्हें एक नई सीख देती है.
वहीं अपनी बहन शाहीन भट्ट के बारे में बताते हुए कहा कि वो भी मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करती रहती हैं. साथ ही उनके टीम में भी ऐसी महिलाएं है, जो उन्हें एक नई सीख देती है.
Published at : 25 Apr 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Raha Kapoor

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