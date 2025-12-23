कानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा, PPL ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा, PPL ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. हाल ही उनका पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का सीजन 4 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 05:22 PM (IST)
कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा और उनका शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ फिर से सुर्खियों में है. नए सीजन के पहले एपिसोड में जब प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनीं, तब फैंस काफी उत्साहित थे. लेकिन इस बार मामला हंसी मजाक के बजाए कानूनी विवाद का बन गया. शो के तीसरे सीजन में तीन बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया था. यही वजह है कि फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने शो के मेकर्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

तीन गाने बिना लाइसेंस के हुए इस्तेमाल
कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगे
PPL का कहना है कि इन गानों के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी था. उन्होंने कोर्ट से ये भी मांग की है कि कथित अवैध इस्तेमाल से हुई कमाई का हिसाब मांगा जाए और उल्लंघन वाली सामग्री को जब्त करने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाए.

PPL इंडिया ने दावा किया है कि कपिल शर्मा के शो में इस्तेमाल किए गए गाने कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत आते हैं. यानी अगर कोई भी गाना पब्लिक के सामने बजाया या दिखाया जाए, तो इसके लिए राइट्स होल्डर से लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन शो में ना तो लाइसेंस मांगा गया और ना ही दिया गया.

इसी वजह से K9 फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और बीइंगयू स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. अब कोर्ट में यह मामला सुर्खियों में है. फैंस और इंडस्ट्री दोनों ये देख रहे हैं कि कैसे कपिल शर्मा और उनकी टीम इस विवाद से निकलते हैं. 

 

Published at : 23 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Netflix KAPIL SHARMA The Great Indian Laughter Show
