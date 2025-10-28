हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म की ओटीटी रिलीज से खुश नहीं हैं फैंस, जान लीजिए क्या है वजह

Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म की ओटीटी रिलीज से खुश नहीं हैं फैंस, जान लीजिए क्या है वजह

Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है मगर इसके साथ एक ट्विस्ट भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही जबरदस्त कमाई कर रही है और अभी तक सिनेमाघरों पर टिकी हुई है. फैंस कांतारा चैप्टर 1 के ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. ओटीटी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो गई है. मगर फिर भी फैंस खुश नहीं हैं. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

कांतारा चैप्टर 1 प्राइम वीडियो पर 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके खुद इस बात की जानकारी दी है. मगर फिर भी फैंस खुश नहीं हैं. रिलीज डेट के सामने आने के बाद भी कई फैंस के हाथ निराशा लगी है. क्योंकि ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है.

हिंदी में रिलीज नहीं हो रही कांतारा चैप्टर 1

प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें लिखा है- बर्मे के महान साहसिक अनुभव को देखने के लिए तैयार हो जाइए. कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम में. प्राइम वीडियो के पोस्ट पर फैंस कमेंट करके अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

फैंस हुए दुखी

प्राइम वीडियो से फैंस पूछ रहे हैं कि हिंदी वर्जन कब आएगा. एक ने लिखा- प्राइम वीडियो हिंदी वर्जन कब? वहीं दूसरे ने लिखा- हिंदी में कब तक आएगा. एक ने लिखा- हिंदी डब्ड की रिलीज डेट. एक ने लिखा- हिंदी से भेदभाव क्यों हो रहा है इसमें. रिलीज करो.

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 600 करोड़ के क्लब में आने के लिए तैयार है. फिल्म ने इंडिया में 592 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 850 करोड़ की कमाई कर चुकी है. कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने छावा को भी पीछे छोड़ दिया है.

Published at : 28 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Kantara Chapter 1 Ott Release
