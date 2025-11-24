हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

'कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

Ott Viewership Report: थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर कई फिल्मों ने दस्तक दे दिया है. टॉप 5 की लिस्ट में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई. जानें बाकी डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Nov 2025 10:47 PM (IST)
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्मों का आगमन हो चुका है. सभी की कहानियों को दर्शकों को द्वारा काफी पसंद किया गया. इन सभी मूवीज ने थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म भी किया. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कैसा रहा इनका हाल आइए जानते हैं एक-एक डिटेल. 

व्यूअरशिप के मामले में कौन सी फिल्म रही आगे

1. कांतारा चैप्टर 1 
ऋषभ शेट्टी की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के चर्चे अभी भी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे बहुत पसंद किया गया. प्राइम वीडियो पर ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म रिलीज हुई जिसने व्यूअरशिप के मामले में वर्ल्डवाइड 7260 करोड़ कमाने वाली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को भी पीछे छोड़ दिया. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म को 2.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.

कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

2. डूड 
प्रदीप रंगनाथन की तमिल एंटरटेनर ने भी ओटीटी पर दस्तक दे दिया है. थिएटर्स के बाद ओटीटी पर भी फिल्म को बहुत किया जा रहा है और ऑडियंस इसकी कहानी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स पर फिल्म ट्रेंड भी कर रही है. अक्टूबर के महीने में ये दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज हुई और खूब नोट कमाए. अब ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को 2.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.
कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

3. बारामूला
इस सुपरनैचुरल थ्रिलर को सीधे ओटीटी पर ही रिलीज किया गया था. इसकी कहानी ऐसी है कि आपकी रूह तक कांप उठेगी. इस सीरीज को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसे 2.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

4. जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ 
लिस्ट के चौथे नंबर पर हॉलीवुड की इस एक्शन एडवेंचर फिल्म ने अपनी जगह बनाई है. 14 नवंबर को ये सीरीज जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई और तभी से दर्शकों को बहुत एंटरटेन कर रही है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसने 2 मिलियन व्यूज गेन किया है.
कांतारा चैप्टर 1' ने उस फिल्म को पछाड़ा, जिसने दुनियाभर में कमाए थे 7000 करोड़ से ज्यादा

5. जॉली एलएलबी 3 
अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट ड्रामा भी ओटीटी पर बहुत पसंद किया जा रहा है. मेकर्स ने सटायर का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए सच्ची घटनाओं को बखूबी पर्दे पर पेश किया है. नेटफ्लिक्स पर फिल्म को 1.8 मिलियन व्यूज मिले.

Published at : 24 Nov 2025 10:47 PM (IST)
Jolly Llb 3 Kantara Chapter 1 Jurassic World Rebirth
