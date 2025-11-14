हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय-अरशद की फिल्म, लोग बोले- 'अब वीकेंड होगा मजेदार'

Jolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Nov 2025 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म हो गया है और ये कोर्टरूम ड्रामा ओटीटी पर रिलीज हो गया है. जॉली एलएलबी 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों पर रिलीद हुई थी. सिनेमाघरों पर रिलीज होने के 7 हफ्तों बाद ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म
जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज को लेकर दो प्लेटफॉर्म की जानकारी आ रही थी. रिपोर्ट्स की माने तो नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर फिल्म के रिलीज होने की खबरें आ रही थीं. अब 14 नवंबर को फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है.

नेटफ्लिक्स ने दी थी जानकारी
नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जॉली एलएलबी 3 की रिलीज की जानकारी दी थी. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा था- मिलॉर्ड, जॉली बनने की इजाज़त क्योंकि तारीख मिल गई है! 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर जॉली LLB 3 देखें. नेटफ्लिक्स का ये पोस्ट देखकर फैंस बहुत खुश हो गए थे. वो बस रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार भी खत्म हो गया है. इस पोस्ट पर लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए हैं. एक ने लिखा- अब आएगा मजा. वहीं दूसरे ने लिखा- वीकेंड होगा मजेदार.

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई
जॉली एलएलबी 3 के कलेक्शन की बात करें तो इसने अच्छी कमाई की है. पहले दिन इस फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो इसने 116 करोड़ कमाए हैं और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 167 करोड़ रहा है.

जॉली एलएलबी 3 की कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय और अरशद के साथ हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी और तीनों को ही लोगों का खूब प्यार मिला है.

Published at : 14 Nov 2025 09:01 AM (IST)
