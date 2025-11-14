धर्मेंद्र इन दिनों बीमार हैं और कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उनका घर पर ही इलाज जारी है.इन सबके बीच बॉलीवुड के ही मैन की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अपनी दमदार अदकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनके कई किरदार आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. आइकॉनिक फिल्म 'शोले' में उनका वीरू का किरदार भी इन्हीं में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में वह वीरू का किरदार नहीं निभाना चाहते थे?

जब उन्होंने शुरुआत में स्क्रिप्ट सुनी, तो वह ठाकुर या गब्बर का किरदार निभाना चाहते थे. निर्देशक रमेश सिप्पी ने द लल्लनटॉप के साथ बातचीत के दौरान खुलासा किया था कि धर्मेंद्र ने उनसे कहा, "यह ठाकुर की कहानी है और वह गब्बर के खिलाफ लड़ रहा है. हम क्या करेंगे?" इस पर, सिप्पी ने चुटकी ली, "ठीक है, या तो ठाकुर या गब्बर का रोल करो, लेकिन फिर आपको हेमा मालिनी नहीं मिलेंगी." दिलचस्प बात ये है कि धर्मेंद्र ने शोल के लिए सबसे ज्यादा फीस वसूली थी.

‘शोले’ में धर्मेंद्र को कितनी मिली थी फीस?

बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र सेट पर सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले अभिनेता थे, उन्हें वीरू के किरदार के लिए 1.5 लाख रुपये मिले थे. संजीव कुमार, जिन्होंने फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाया था उन्हें 1.25 लाख मिले रुपये बतौर फीस मिले थे. वहीं, अमिताभ बच्चन को उनके किरदार जय के लिए 1 लाख रुपये की फीस मिली थे. जबकि अमजद खान द्वारा निभाए गए खतरनाक लेकिन यादगार गब्बर सिंह के किरदार के लिए 50 हजार रुपये मिले थे. वहीं फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो हेमा मालिनी को 75 हजार रुपये फीस मिली थी, जबकि जया बच्चन को सबसे कम, केवल 35 हजार रुपये मिले थे.

धर्मेंद्र ने 'जय' के किरदार के लिए की थी अमिताभ की सिफारिश

दिलचस्प बात यह है कि यह धर्मेंद्र ने शोले में जय की भूमिका के लिए बच्चन की सिफारिश की थी. लीजेंडरी एक्टर से रजत शर्मा के 'आप की अदालत' में इसके बारे में पूछा गया था और उन्होंने कहा, "मैं ये किसी को नहीं बोलता. लेकिन अब अमिताभ खुद बोलने लगे हैं. वो रोल शत्रु (शत्रुघ्न सिन्हा) को जा रहा था. शत्रु को पता चला तो उसने कहा, पाजी क्यों मेरा रोल दे दिया. "