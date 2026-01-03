‘बिग बॉस ओटीटी 2’ फेम जिया शंकर इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनके और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान के सगाई की खबरें सामने आईं. जिया ने इंस्टा स्टोरी पर सगाई की खबरों को खारिज कर करते हुए बताया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने एक ‘मिस्ट्री मैन’ के साथ फोटो शेयर की थी, जिससे फैंस उनकी नई प्रेम कहानी को जानने के लिए बेताब हो गए हैं. फैंस अब ये जानना चाहते हैं कि ये मिस्ट्री मैन आखिर है कौन?

बता दें कि जिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया. इसमें वो अपने ‘मिस्ट्री मैन’ का हाथ पकड़कर सड़क पर चल रही हैं. इसके साथ कैप्शन था ‘दिल तू जान तू’ और एक रेड हार्ट. लेकिन वीडियो में आदमी का चेहरा छुपा हुआ था, जिससे फैंस और भी ज्यादा कन्फ्यूज और एक्साइटेड हो गए.

जानिए कौन है ‘मिस्ट्री मैन’

‘बॉलीवुड शादीज’ की रिपोर्ट में कहा गया कि जिया शंकर इन दिनों करण धनक को डेट कर रही हैं.दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि करण अमेरिका में हुक्का पार्लर चलाते हैं. कुछ कानूनी मामलों में भी जुड़े हैं. हालांकि, जिया ने अभी तक इस डेटिंग की कोई पुष्टि नहीं की है. अफवाहों के बीच फैंस बस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह किसे डेट रही हैं.

अभिषेक संग सगाई की अटकलों को किया खारिज

आपको बता दें कि हाल ही में यूट्यूबर अभिषेक मल्हान और जिया की सगाई की सुर्खियों में छाई हुई थीं. हालांकि बाद में दोनों ने सगाई की खबरों को खारिज कर दिया और इस विराम लगाया. वहीं अभिषेक ने साफ कहा कि उनका रिश्ता जिया के साथ तीन साल पहले खत्म हो गया था. वहीं जिया ने भी सोशल मीडिया पर क्लियर किया कि वो किसी से सगाई नहीं कर रही हैं.