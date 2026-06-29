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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीना फिल्में ना सीरीज, जियोहॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है ये कॉमेडी शो, सबको पछाड़ बना नंबर 1

ना फिल्में ना सीरीज, जियोहॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है ये कॉमेडी शो, सबको पछाड़ बना नंबर 1

JioHotstar Top 7 Trending LIst: जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते फिल्में और सीरीज नहीं बल्कि कॉमेडी शो खूब देखा जा रहा है. शो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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जियोहॉटस्टार पर इन दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दर्शकों की पहली पसंद कोई फिल्म या सीरीज नहीं, बल्कि एक कॉमेडी शो बन गया है. इस हफ्ते की टॉप 7 की लिस्ट में काफी बदलाव है. इस शो ने व्यूअरशिप के मामले में कई बड़ी फिल्मों और सीरीज को पीछे छोड़ते हुए ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है. आखिर कौन-सा है ये शो, जिसे हर कोई देख रहा है? आइए जानते हैं.

लाफ्टर शेफ 3
ये शो कोई और नहीं बल्कि लाफ्टर शेफ 3 है. इस शो को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.  भारत में जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहे टॉप 7 शोज की लिस्ट में इसने नंबर 1 पर अपना कब्जा जमाया है. शो को भारती सिंह और हरपाल सिंह होस्ट कर रहे हैं. 

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ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2
लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2. ये एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है. इसके दो सीजन आ चुके हैं. दूसरा सीजन लोगों को खूब पसंद आ रहा है और टॉप 7 लिस्ट में यह नंबर 2 पर है.

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धुरंधर - द रिवेंज
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2'  भी टॉप 7 लिस्ट में शामिल है. थिएटर से बाद इसे लोग ओटीटी पर भी एंजॉय कर रहे हैं. इस हफ्ते फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है.

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अवतार - फायर एंड ऐश
हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' हाल ही में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. फिल्म को आप हिंदी में भी देख सकते हैं. रिलीज होते ही इसने दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली है. इस हफ्ते ये टॉप 7 की लिस्ट में शामिल है और ट्रेंडिंग लिस्ट में इसे नंबर 4 पर है.

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रिजॉर्ट
साउथ की सीरीज 'रिसॉर्ट' लिस्ट में 5 पर ट्रेंड कर रही है. इसकी कहानी एक ऐसे युवा की है जो सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है. 

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24: सीजन 2
एक्टर अनिल कपूर की एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर से लबरेज वेब सीरीज 24 लिस्ट में नंबर 6 पर काबिज है. सीजन 2 में टोटल 24 एपिसोड हैं. इस हफ्ते भी ये सीरीज दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. अनिल कपूर ने इसमें भारतीय एजेंट 'जय सिंह राठौड़' की मुख्य भूमिका निभाई  है.

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धुरंधर 
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर लिस्ट में नंबर 7 पर है फिल्म पिछले साल थिएटर में रिलीज हुई थी. इसे लोग आज भी देखना पसंद कर रहे हैं. फिल्म नें बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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