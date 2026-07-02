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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 शोज की लिस्ट, 'तारक मेहता'-'लाफ्टर शेफ' ने मारी बाजी, ये शो रहा नंबर 1

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 शोज की लिस्ट, 'तारक मेहता'-'लाफ्टर शेफ' ने मारी बाजी, ये शो रहा नंबर 1

ओटीटी पर इस बार सबसे ज्यादा देखे गए शोज में 'इंडियाज गॉट लेटेंट', 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'लाफ्टर शेफ 3' शामिल हैं. आइए डालते हैं पूरी लिस्ट पर नजर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Jul 2026 09:34 PM (IST)
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ओटीटी पर व्यूअर्स आए दिन कुछ न कुछ नए कंटेंट देखने के इंतजार में रहते हैं. व्यूअर्स अपने फेवरेट शोज को देखने के लिए ओटीटी बेताब रहते हैं. अब इस हफ्ते 22 जून से 28 जून तक में सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 शोज की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नंबर वन पर है. 

सबसे ज्यादा देखा गया 'इंडियाज गॉट लेटेंट'

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को 8.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो को आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. दूसरे नंबर पर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 है. इसे 6.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 है. इसे 6.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. चौथे नंबर पर है टी20 सीरीज: इंडिया वर्सेस आयरलैंड 2026 है. इसे 5.5 मिलियन व्यूज मिले.

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पांचवें नंबर पर 'लाफ्टर शेफ 3' है. इस शो को 4.5 मिलियन व्यूज मिले. शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस शो में करण कुंद्रा, अली गोनी, अंकिता लोखंडे जैसे कई बड़े स्टार्स हैं.

'तारक मेहता' को बहुत पसंद करते हैं फैंस

छठे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं. शो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो कई सालों से सक्सेसफुली चल रहा है. इस शो में इन दिनों बागा-बावरी की लव स्टोरी की कहानी दिखाई जा रही है. सातवें नंबर पर 'अब होगा हिसाब' है.' शो को 4 मिलियन व्यूज मिले हैं. 

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'ग्राम चिकित्सालय 2' को भी फैंस ने दिया प्यार

आठवें नंबर पर 'ग्राम चिकित्सालय 2' है. शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. नौवें नंबर पर 'बहन हो तो ऐसी' है. ये शो यूट्यूब पर है. इसे 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. दसवें नंबर पर 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' है. शो को 3.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो जियो हॉटस्टार पर है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Jul 2026 09:34 PM (IST)
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