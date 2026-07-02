ओटीटी पर व्यूअर्स आए दिन कुछ न कुछ नए कंटेंट देखने के इंतजार में रहते हैं. व्यूअर्स अपने फेवरेट शोज को देखने के लिए ओटीटी बेताब रहते हैं. अब इस हफ्ते 22 जून से 28 जून तक में सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 शोज की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नंबर वन पर है.

सबसे ज्यादा देखा गया 'इंडियाज गॉट लेटेंट'

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को 8.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो को आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. दूसरे नंबर पर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 है. इसे 6.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 है. इसे 6.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. चौथे नंबर पर है टी20 सीरीज: इंडिया वर्सेस आयरलैंड 2026 है. इसे 5.5 मिलियन व्यूज मिले.

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पांचवें नंबर पर 'लाफ्टर शेफ 3' है. इस शो को 4.5 मिलियन व्यूज मिले. शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस शो में करण कुंद्रा, अली गोनी, अंकिता लोखंडे जैसे कई बड़े स्टार्स हैं.

'तारक मेहता' को बहुत पसंद करते हैं फैंस

छठे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं. शो को 4.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो कई सालों से सक्सेसफुली चल रहा है. इस शो में इन दिनों बागा-बावरी की लव स्टोरी की कहानी दिखाई जा रही है. सातवें नंबर पर 'अब होगा हिसाब' है.' शो को 4 मिलियन व्यूज मिले हैं.

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'ग्राम चिकित्सालय 2' को भी फैंस ने दिया प्यार

आठवें नंबर पर 'ग्राम चिकित्सालय 2' है. शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. नौवें नंबर पर 'बहन हो तो ऐसी' है. ये शो यूट्यूब पर है. इसे 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. दसवें नंबर पर 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' है. शो को 3.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो जियो हॉटस्टार पर है.