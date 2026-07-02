'राजा शिवाजी' से 'भूत बंगला' तक, पाकिस्तान की फेवरेट बनी ये 6 इंडियन फिल्में

OTT Trending Indian Movies In Pakistan: पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि थिएटर में रिलीज होने वाली इंडियन फिल्मों को एंटी पाकिस्तान कंटेंट बताकर रिलीज पर बैन लगा दिया जाता है लेकिन वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से दर्शकों को सहूलियत ये हो गई है कि वो आसानी से किसी भी देश फिल्में देख सकते हैं. ऐसे में पाकिस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इंडिया की 6 धमाकेदार फिल्मों को खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में चलिए बताते हैं इनके बारे में.

भूत बंगला

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को नेटफ्लिक्स पर 12 जून को रिलीज किया गया और ये फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी में भी कमाल दिखा रही है. इसे इंडिया ही नहीं पाकिस्तान में भी लोग खूब देख रहे हैं. ये पाक में टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है. ये 3 हफ्ते से ट्रेंडिंग लिस्ट में है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 270.91 करोड़ कमा लिए हैं और इंडिया नेट कलेक्शन 182.36 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 55 करोड़ कमाए.

यह भी पढ़ें: 2026 की तेलुगु मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, प्रभास-चिरंजीवी भी नहीं दे पाए मात, कमाया था 1291% प्रॉफिट

ब्लास्ट

तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म 'ब्लास्ट' थिएटर में आई तो बंपर कमाई करके गई. इसी के साथ ही अब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया तो फिल्म पहले ही हफ्ते में इंडिया में तो खूब देखी गई साथ ही इसे ग्लोबली 44 लाख व्यूज मिले. वहीं, पाकिस्तान में ये नेटफ्लिक्स पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसमें अर्जुन सरजा लीड रोल में हैं. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 75.20 करोड़ रहा था जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 52.94 करोड़ रहा था.

मां बहन

इसके साथ ही पाकिस्तान में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' को भी खूब देखा जा रहा है. फिल्म को सीधे तौर पर ओटीटी पर रिलीज किया गया था. इसे इंडिया में जबरदस्त रिस्पांस मिला था वहीं, पाकिस्तान में ये नेटफ्लिक्स पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म 4 हफ्तों से टॉप 10 में बनी हुई है. इसमें रवि किशन जैसे स्टार्स भी लीड रोल में हैं.





धुरंधर द रिवेंज

रणवीर सिंह की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रॉ और अनदेखा वर्जन 7 हफ्तों से पाकिस्तान में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है. फिल्म इंडिया के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी टॉप 10 में बनी हुई है. आपको बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 1850 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस वर्ल्डवाइड किया है और ये आज भी ट्रेंड में है.

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?

कलंक

वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कलंक' दो हफ्ते से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है. इसे साल 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 146.80 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 84.60 करोड़ रहा था जबकि फिल्म का बजट 150 करोड़ रहा था. फिल्म ओटीटी पर नौवें नंबर पर है.

राजा शिवाजी

मराठी की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म 'राजा शिवाजी' थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही साथ ही ओटीटी पर भी खूब पसंद की जा रही है. फिल्म को ग्लोबली शानदार रिस्पांस मिल रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 117.97 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 96.39 करोड़ रहा था. इसमें रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के साथ ही अभिषेक बच्चन और संजय दत्त जैसे स्टार्स लीड रोल में थे. फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.