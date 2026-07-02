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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'अलायंस' में वंशज सिंह पर भड़क उठे कुशल टंडन, धमकी देकर कहा- 'बच्चों को सबक सिखाना जरूरी है'

'अलायंस' में वंशज सिंह पर भड़क उठे कुशल टंडन, धमकी देकर कहा- 'बच्चों को सबक सिखाना जरूरी है'

Alliance Reality Show: 'अलायंस' में एक जबरदस्त झगड़े की शुरुआत हुई है, जिसमें वंशज सिंह और कुशल टंडन एक-दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं. उनकी बात इतनी बढ़ गई कि कुशल ने वंशज और पायल को धमकी दे डाली.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 08:42 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो की रियलिटी शो 'अलायंस' भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में रवि किशन ने शो से अलविदा कह दिया, जिससे अंदर का माहौल कुछ समय तक भावुक बना रहा. हालांकि इसके बाद शो के कंटेस्टेंट्स के बीच बयानबाजी और झगड़े इसे और मसालेदार बना रहे है. वहीं कुशल टंडन और वंशज सिंह के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही हैं और दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं. 

कुशल और वंशज की हुई लड़ाई

शो में कुशल और वंशज के उम्र में बहुत अंतर है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें कुशल ने वंशज को बेटा कह दिया और मारने की धमकी दी. साथ ही उन्होंने पायल गेमिंग को भी धमकी देते हुए कहा कि बच्चे जब बदतमीजी करते है, तो उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है. दूसरी तरफ वंशज भी चुप बैठने वाले में से नहीं है, उन्होंने भी कैमरा पर आकर कहा लोग उनसे डर रहे है. 

 
 
 
 
 
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कुणाल खेमू ने दी वार्निंग

इस जंग के बाद मामला अब और गंभीर होता नजर आ रहा है. वहीं रियलिटी शो के होस्ट कुणाल खेमू ने कुशल टंडन को वार्निंग दी कि इस शो में वो किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते है. लेकिन जिस तरह से कुशल और वंशज के बीच की दुश्मनी बढ़ रही है, आने वाले एपीसोड में इनके बीच लड़ाई होने के चांसेज बहुत ज्यादा है. 

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शो के कंटेस्टेंट्स

बता दें कि रियलिटी शोज में बहस और बयानबाजी करना आम बात है क्योंकि ये शो को और दिलचस्प बनाते है और दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं. वहीं बात करें अलायंस की, तो ये 26 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, जिसमें वंशज सिंह, पायल गेमिंग, कुशल टंडन, रीवा किशन, डेजी शाह और रूही दोसानी जैसे कलाकार शामिल हैं.

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Input By : आकांक्षा कपिल
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Published at : 02 Jul 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Kushal Tandon Alliance Reality Show Vanshaj Singh
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