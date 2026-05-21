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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 62 दिनों में 'धुरंधर 2' ने कमा डाला 392% प्रॉफिट, फिर भी नहीं तोड़ पाई अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का ये रिकॉर्ड

Box Office: 62 दिनों में 'धुरंधर 2' ने कमा डाला 392% प्रॉफिट, फिर भी नहीं तोड़ पाई अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Vs Pushpa: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 ने अपनी रिलीज के 63 दिनों में छप्परफाड़ कमाई की है लेकिन ये एक मामले में अल्लू अर्जुन की पुष्पा से पीछे रह गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 21 May 2026 02:43 PM (IST)
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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए दो महीने हो चुके हैं लेकिन ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से नहीं चूक रही है. दिलचस्प बात ये है कि सिनेमाघरों में 60 दिन से ज्यादा गुजारने के बाद भी ये अपना सफर खत्म करने के जरा भी मूड में नहीं है. इस दौरान इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने बंपर कमाई के साथ कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं लेकिन हिंदी वर्जन में में अल्लू अर्जुन की 'ओजी पुष्पा' के मुनाफे को ये पीछे नहीं छोड़ पाई.

धुरंधर 2 का 63वें दिन कितना रहा कलेक्शन?
हिंदी भाषी क्षेत्र में इन दिनों दर्शको के लिए नई और कुछ हफ्ते पुरानी 'भूत बंगला', 'पति पत्नी और वो दो', 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' और 'आखिरी सवाल' जैसी कई फिल्में मौजूद हैं. वहीं 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सभी अन्य भाषाओं में अपना थिएट्रिकल रन तककीबन खत्म कर लिया है लेकिन हिंदी वर्जन में ये अभी भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. 

यहां तक कि 9वें हफ्तें भी भी कमाई कर रही है. बता दें कि आदित्य धर की इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 63वें दिन भी इसने 20 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं 62वें दिन यानी नौंवे मंगलवार को इसने 22 लाख का कलेक्शन किया था.

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इधर कोईमोई की मानें तो सभी भाषाओं में मिलाकर फिल्म का 62 दिनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1183.50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. जिसमें से ज्यादातर कलेक्शन (1107.30 करोड़ रुपये) हिंदी वर्जन से हुआ है. इसी के साथ धुरंधर 2 बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और 1100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली भी इकलौती फिल्म है. हालांकि ये 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी क्योंकि दृश्यम 3 और चांद मेरा दिल इसी हफ्ते रिलीज हो रही हैं. इन नई फिल्मों के आने से धुरंधर 2 के लिए कमाई करना मुश्किल हो जाएगा. 

मोटी कमाई के बाद भी पुष्पा से पिछड़ी धुरंधर 2
बता दें कि साल 2021 में, पुष्पा: द राइज़ के हिंदी वर्जन ने अपने लाइफटाइम में 106 करोड़ रुपये कमाए थे और इसकी लागत 20 करोड़ रुपये थी. ऐसे में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो  पुष्पा ने 430% का भारी मुनाफा कमाया है जबकि  धुरंधर 2 ने अपने हिंदी वर्जन में 62 दिनों में 1107.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसका रिटर्न 392% है. ऐसे में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने यूं तो कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इस मामले में यह अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म से पीछे रह गई है.

 

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Published at : 21 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Box Office Ranveer SIngh PUSHPA Dhurandhar 2
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