अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में एक जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म की शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन फिर ये धुरंधर के तूफान के आगे बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. हालांकि इस बायोग्राफिकल ड्रामा को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब सराहना मिल रही है. वहीं अब फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं कि 'इक्कीस' को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं?

'इक्कीस' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

'इक्कीस' के थिएट्रिकल वर्जन के शुरुआती क्रेडिट्स में बताया गया है कि इस बायोपिक वॉर ड्रामा फिल्म का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर प्राइम वीडियो है. यानी ये फिल्म थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. जहां तक इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डेट की बात है तो बता दें कि आमतौर पर किसी भी थिएट्रिकल फिल्म की ओटीटी रिलीज़ छह से आठ हफ्ते की विंडो में होती है. इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 'इक्कीस' 12 फरवरी से 26 फरवरी, 2026 के बीच अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि, न तो फिल्म निर्माताओं और न ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फिलहाल इस फिल्म की ऑफइशियल ओटीटी रिलीज़ की डेट अनाउंस की है.

'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'इक्कीस' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने 7 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की थी और इसने एक हफ्ते में 25.5 करोड का कलेक्शन किया. इसके बाद 9वें दिन इसने 85 लाख कमाए. हालांकि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी देखी गई. इसी के साथ इसने 10वें दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया और 11वें इस फिल्म की कमाई 1.25 करोड़ रुपये रही. इसी के साथ भारत में इस फिल्म का 11 दिनों का कुल कलेक्शन अब 28.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'इक्कीस' स्टोरी

'इक्कीस' सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (अगस्त्य नंदा स्टारर) के छोटे लेकिन वीरतापूर्ण जीवन पर आधारित है. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई को डिस्क्राइब करती है, जहां अरुण खेत्रपाल ने शहादत प्राप्त की थीय फिल्म में दिवंगत धर्मेंद्र ने अरुण के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल का रोल अदा किया है, जो अपने बेटे के शहीद होने के 30 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करते हैं. जयदीप अहलावत ने ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार की भूमिका निभाई है.