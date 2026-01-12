रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ पिछले 38 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. हालांकि 5वें सोमवार से इसकी कमाई में गिरावट भी दर्ज की जा रही है बावजूद इसके ये फिल्म कई नई रिलीज फिल्मों से बेहतर परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि इसने रिलीज के छठे वीकेंड पर एक बार फिर अपनी कमाई में तेजी दिखाई. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे संडे यानी 38वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने रिलीज के 38वें दिन कितनी की कमाई?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' रिलीज के छठे हफ्ते में भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इसका सबूत हैं. यहां तक कि प्रभास की नई रिलीज द राजा साब के आगे भी ये फिल्म डंके की चोट पर नोट बटोर रही है. हालांकि 5वें हफ्ते में इसका कारोबार मंदी की चपेट में आ गया था लेकिन छठे वीकेंड पर इसने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बढ़ा ली और 38वें दिन एक बार फिर अपने कलेक्शन से हर किसी को चौंका दिया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 38वें दिन यानी छठे संडे को भारत में 6.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म की 38 दिनों की कुल कमाई अब 805.65 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, इसी रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 966.65 करोड़ रुपये है.

'धुरंधर' का वीक वाइज कलेक्शन नेट कलेक्शन ये है

पहला हफ्ता - 207.25 करोड़ रुपये

दूसरा हफ्ता - 253.25 करोड़ रुपये

तीसरा हफ्ता - 172 करोड़ रुपये

चौथा हफ्ता - 106.5 करोड़ रुपये,

पांचवां हफ्ता -51.25 करोड़

छठा शुक्रवार- 3.5 करोड़

छठा शनिवार-5.75 करोड़

छठा रविवार- 6.15 करोड़

कुल कलेक्शन -805.65 करोड़

'धुरंधर' फाइनली 800 करोड़ के हुई पार

'धुरंधर' ने आखिरकार रिलीज के 38वें दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ये ऐसा करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. वहीं अब इसके निशाने पर केजीएफ चैप्टर 2 का 859.7 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन हैं. देखने वाली बात होगी कि क्या 'धुरंधर' केजीएफ 2 को मात देकर देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन पाती है या नहीं.

'धुरंधर' के बारे में

'धुरंधर' पाकिस्तान के लयारी शहर में फिल्माई गई है. इसमें रणवीर सिंह, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का अगला भाग 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आने वाला है.