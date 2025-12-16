यामी गौतम और इमरान हाशमी अभिनीत कोर्टरूम ड्रामा 'हक' सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 7 नवंबर 20225 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म अपने सब्जेक्ट और महिलाओं के अधिकारों, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों की वजह से खूब चर्चा में रही थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं जो दर्शकों इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे डिजीटल प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं या 'हक' ओटीटी पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

'हक' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी और यामी गौतम की कोर्ट रूम ड्रामा 'हक' 2 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है. हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन तारीख तय हो चुकी है. बता दें कि ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लगभग दो महीने बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाली है.

'हक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हक' का रिलीज से पहले काफी बज बन गया था. सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद भी भी दर्शकों और क्रिटिक्स से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, हालांकि कमाई के मामले में टिकट खिड़की पर खास परफ़र्म नहीं कर पाई. बता दें कि इस फिल्म ने बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 19.62 करोड़ का नेट लाइफटाइम कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 28.44 करोड़ की कमाई की थी.



'हक' की क्या है कहानी?

'हक' की कहानी ऐतिहासिक शाह बानो मामले से इंस्पायर है, जिसे आधिकारिक तौर पर मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के नाम से जाना जाता है और जो भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक है. 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभिक सामाजिक और कानूनी परिवेश पर आधारित यह फिल्म भरण-पोषण, व्यक्तिगत कानून और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को नए सिरे से उठाती है.