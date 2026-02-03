'घूसखोर पंडत' के किरदार में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, करप्ट पुलिस वाले को मिलेगा बदलने का मौका

मंगलवार के दिन नेटफ्लिक्स ने अपने कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर दी है. इसी दौरान मनोज बाजपेयी स्टारर 'घूसखोर पंडत' फिल्म का भी अनाउंसमेंट किया गया है. अनाउंसमेंट के साथ ही इस फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है. इस टीजर में एक बार फिर से मनोज बाजपेयी का कॉप वाला अंदाज देखने को मिल रहा है. पहले यहां टीजर देखें:

क्या है टीजर में?

फिल्म के टीजर से पता चलता है कि मनोज बाजपेयी इस फिल्म में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बने हैं. जिनकों 'घूसखोर पंडत' नाम दिया गया है. मनोज के किरदार का नाम 'अजय दीक्षित' है. टीजर काफी दमदार दिख रहा है जिसमें मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार कॉप के किरदार में नजर आ रहे हैं. ये टीजर काफी बांधकर रखने वाला लग रहा है.

क्या बदल पाएगा 'घूसखोर पंडत'?

टीजर के ब्रैकग्राउंड को सुनते हैं तो पता चलता है कि फिल्म में एक लड़की का केस ऐसा आएगा जो SI घूसखोर पंडत उर्फ अजय दीक्षित को एक बार फिर से बदलने का मौका देगा. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घूसखोर करप्ट ऑफिसर खुद को बदल पाएगा या नहीं? टीजर को शेयर करते हपए कैप्शन में भी इस बात का जिक्र किया गया है. इस कैप्शन में लिखा है, 'हर करप्ट ऑफिसर को बदलने का एक ना एक मौका मिलता है. अब ऑफिसर अजय दीक्षित की बारी है'.

स्टारकास्ट के बारे में

बता दें कि फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा दिव्या दत्ता, नुसरत भरूचा, कीकू शारदा, श्रद्धा दास, अक्षय ओबेरॉय, साकिब सलीम जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर साल 2026 में रिलीज होगी. हालांकि अब तक फिल्म की रिलीज की तारीख का खुलासा नहीं हुआ है.